La CEOE vol evitar que els sous pugin més que els preus

La patronal espanyola aposta per repetir la fórmula de l’any passat i que els salaris pugin com a molt un 1,5% aquest any, per sota de l’augment de preus del 2% que preveu el mateix Banc d’Espanya per al 2017. La CEOE afegeix un altre 0,5% de pujada addicional, això sí, vinculat a la productivitat i a una “reducció significativa de l’absentisme laboral” -sense concretar quina- que l’empresa podrà negociar amb els treballadors. Aquesta és la recomanació que va aprovar ahir la CEOE com a punt de partida per a la negociació. La proposta queda molt lluny del que reclamen els sindicats: la UGT i CCOO van demanar que la pujada fos d’entre l’1,8% i el 3%.

La patronal espanyola argumenta que la demanda dels sindicats no s’adiu amb la realitat perquè aquest 2016 els salaris marcats per conveni només han pujat de mitjana un 1,09%, és a dir, que no arriben al màxim de l’1,5% que ja es va acordar per a l’any passat. Per això la junta directiva de la CEOE considera que l’augment que es proposi per a aquest any “haurà de ser una proposta molt semblant” a l’actual.

De fet, la patronal considera que una pujada superior podria posar en perill el ritme de recuperació del mercat de treball i de l’ocupació. La CEOE argumenta que no totes les empreses han aconseguit sortir de la crisi i assegura que, segons les dades de l’Agència Tributària, només el 42% de les companyies espanyoles estan en beneficis.

Durant la junta, els representants dels empresaris espanyols també van proposar establir un nou calendari polític, econòmic i social, que ajudi a canalitzar les propostes i permeti als agents socials avançar més ràpidament en les negociacions amb l’Estat, que sovint s’enroquen. “Estem disposats a parlar de tot però amb xifres, dades i propostes econòmicament viables”, va matisar la patronal al seu comunicat.