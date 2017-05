La CNMC recorre el decret de la Generalitat per regular les aplis de taxis

L' Audiència Nacional ha admès a tràmit el recurs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) contra el decret de la Generalitat, que regula el sector de les aplicacions mòbils per reservar taxis. La norma també afecta altres dispositius, com per exemple emissores de radiofreqüència o aplicacions informàtiques per a dispositius fixos. El decret es va aprovar el 8 de novembre del 2016 davant la "creixent contractació de serveis de taxi mitjançant empreses de mediació i no directament a la via pública" i per "la presència progressiva de formes de mediació telemàtica", tal com assegurava la Generalitat.

El text de la Generalitat obliga les empreses afectades a complir una sèrie de requeriments: estableix que les empreses que funcionen com a plataforma 'online' per reservar taxis (o desitgin fer-ho en un futur) han de comunicar la seva activitat a l'administració. Un altre dels requeriments és la necessitat que aquestes empreses han de tenir condició de persona jurídica i disposar d'un local físic obert al públic. En cas que aquesta última demanda no sigui possible, les companyies han de comptar amb un sistema telemàtic d'atenció al client.

Un altre dels requisits inclosos dins la normativa és que cada aplicació ha de tenir un nombre determinat de llicències. La quantitat de llicències les determinarà la mateixa administració en funció del nombre de taxis que hi hagi a cada municipi. A més, les plataformes que facilitin la reserva de taxis hauran de portar un registre amb les dades anuals que identifiquin cada servei, incloent-hi informació com el dia que s'ha produït el transport, la destinació o qualsevol petició extraordinària del client.

Aquest registre de dades permetrà a l'administració controlar les dades dels titulars de cada llicència de taxi. També obligarà les empreses a contractar una pòlissa d'assegurances en funció del nombre de llicències de taxis vinculades a cada aplicació.

Finalment, el decret de la Generalitat estableix que les associacions professionals haurien de constituir-se com una societat mercantil, laboral o cooperativa per gestionar aquest tipus de plataformes de contractació de taxis. En aquest cas, les associacions tindrien un any de marge des de l'entrada en vigor del decret per posar-se d'acord.

Els arguments de la CNMC

La CNMC, però, considera que aquestes mesures vulneren tres principis jurídics, i és per això que ha decidit imposar un recurs a l'Audiència Nacional. En primer lloc, l'organisme econòmic considera que es vulneren els principis de necessitat i proporcionalitat que s'estableixen a la llei de garantia de la unitat de mercat del 2013 (LGUM). Segons aquests principis, les administracions haurien d'establir límits a l'accés d'una activitat econòmica només si aquestes barreres afavoreixen l'interès general.

La CNMC també argumenta que es vulnera el principi de simplificació de càrregues. Aquest principi garanteix que les diferents parts afectades no pateixin un excés de regulació. També defensa que, en cas que dues o més autoritats participin en la regulació d'una llei, la càrrega administrativa per a les empreses sigui la mateixa que si només hi participés una sola autoritat.

Ara mateix la Generalitat té un mes per justificar el contingut del decret que va aprovar. Posteriorment, l'Audiència Nacional citarà la CNMC per fer les al·legacions corresponents. El decret no només afecta plataformes com Uber o Cabify, sinó també a altres com Hailo, utilitzades de forma habitual pels taxistes.