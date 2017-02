La CNMC vol desregular el mercat dels operadors mòbils virtuals

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC) ha aprovat aquest dimarts el projecte sobre la regulació del mercat majorista d'accés a les xarxes mòbils, en què proposa que els operadors mòbils virtuals (OMV),és a dir, les companyies 'low cost' que lloguen la infraestructura dels grans del mercat, es desregulin.

L'organisme que presideix José María Marín Quemada ha destacat que els preus majoristes que aquestes empreses paguen als operadors de la xarxa s'han reduït progressivament tant per a la veu com per a les dades durant els últims anys. Segons la CNMC, això ha permès que els OMV puguin millorar els preus que ofereixen als seus clients, en línia amb les ofertes dels quatre gegants de l'oligopoli de les telecomunicacions: Telefónica, Orange, Vodafone i, recentment, MásMóvil.

A més, la CNMC justifica que "un nombre significatiu" de OMV ha incorporat la tecnologia 4G, fet que també els ha donat un avantatge competitiu. Segons l'organisme, desregular aquest mercat no implicarà necessàriament que augmentin les pràctiques anti-competència per part dels operadors com Telefónica, Vodafone i Orange. Aquesta és una de les pors dels OMV, que temen que sense la supervisió del regulador, aquestes companyies tinguin via lliure per pujar-los el lloguer de les seves xarxes o, directament, retirar-los l'accés.

Tot i així, Competència assegura que tindria la capacitat de detectar aquestes pràctiques i intervenir en cas què els preus majoristes pugessin de manera excessiva. A més, l'organisme ha apuntat que, amb la compra de Yoigo i Pepephone i l'acord amb Orange per oferir un servei de 'roaming' nacional, MásMóvil ja s'ha posicionat com al quart competidor "no només a nivell minorista sinó potencialment a nivell majorista".

Via lliure per a l'oligopoli

L'any 2006 la CNMC va imposar una regulació que obligava als tres operadors de xarxa que existien en aquell moment (Telefónica, Vodafone i Orange) a donar accés a les seves infraestructures mòbils. Aquesta regulació va afavorir que s'obrís el mercat i entrés un quart operador a la xarxa, Yoigo. Així doncs, naixia el model dels operadors mòbils virtuals, que no tenen infraestructura pròpia però la poden llogar als grans i oferir serveis de veu i dades a preus competitius. Ara, però, aquest acord es converteix en paper mullat i les operadores no hauran d'oferir la xarxa majorista als OMV si no els interessa fer-ho.



Actualment a Espanya encara hi ha una trentena d'OMV amb models de negoci i estratègies diferents. En número de línies, aquests tenen una quota de mercat conjunta que supera el 15%. No obstant, aquestes companyies també han estat protagonistes d'operacions de concentració, com també és el cas de la compra d'Ono i Jazztel per part de Vodafone i Orange.