La CNMC estudia la "inquietant" pujada del preu de l'electricitat en un 30% al desembre

José María Marín Quemada, president de la CNMC

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) està estudiant les raons per les quals durant el mes de desembre el preu majorista de l’electricitat s’ha disparat més d’un 30%, i ha passat dels 40 euros MWh fins a 60 euros. El president de l’organisme, José María Marín Quemada, ha assegurat que la pujada del preu “és inquietant, ja que és un increment notable en un mes”, segons ha dit en declaracions a RNE.

La CNMC està analitzant si aquest augment de preu s’ha produït per raons justificades, com per exemple una menor entrada de renovables, problemes amb el vent o altres condicions meteorològiques. Marín Quemada ha assegurat que la pujada de preu es sancionarà si no hi ha causes justificades darrere, i que la CNMC actuarà com en casos passats. “Ja hem detectat comportaments inapropiats en altres ocasions i els vam sancionar amb una multa de 25 milions d’euros a una companyia”.

El preu de l’electricitat és molt important per mantenir un bon nivell de competitivitat en l’economia espanyola i de les grans empreses, però també per a totes les llars, ha recordat el president de la CNMC. A més de l’electricitat, que ha definit com un sector “delicat”, hi ha altres sectors que preocupen Competència com la distribució dels carburants, les ofertes de les operadores de telecomunicacions i el transport per ferrocarril.