La CNMV prohibeix les vendes a curt termini de Liberbank

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha prohibit aquest dilluns, abans de l'obertura dels mercats, amb efectes immediats i per un termini prorrogable d'un mes, la vendes a curt termini d'accions de Liberbank, així com les anomenades posicions a curt sobre aquest valor, per evitar especulacions amb les accions.

El banc va iniciar una davallada en borsa important la setmana passada després de la resolució i venda del Popular, i va viure un divendres negre amb la pèrdua d'un 17,58% del valor en l'última sessió borsària de la setmana.

Les posicions curtes consisteixen en el fet que un inversor especula amb el valor d'una empresa o banc que cotitza. Es tracta de forçar una baixada del preu del valor. L'inversor o especulador demana prestades un nombre determinat d'accions a un altre accionista, que rep una comissió. És com llogar les accions a una altra persona, que les ven immediatament en el mercat. Si les expectatives es compleixen, els títols del valor baixen i llavors l'especulador recompra el mateix nombre d'accions per retornar-les al propietari. Si l'operació surt bé, l'especulador guanya molts diners en unes hores, normalment el mateix dia. El propietari de les accions guanya la comissió, però li tornen les accions a un preu més baix.

La CNMV ha pres aquesta decisió després d'observar diverses circumstàncies els últims dies que fan pensar en la "molt probable" relació entre la pèrdua de valor de les accions de Liberbank i aquestes posicions curtes, després de la resolució del dia 7 de Banco Popular.

Des d'aquell dia la cotització de les accions de Liberbank ha viscut importants descensos, a més de molta volatilitat en els mercats, en un moment en el qual no s'han produït informacions negatives sobre l'entitat que donin suport a aquesta pèrdua de valor, segons la CNMV.

Les accions de Liberbank van tancar divendres a un preu de 0,68 euros, el valor més baix des d'agost del 2016, i després de 10 dies seguits de descensos en els quals els títols pràcticament han perdut la meitat del valor, en concret el 44%. Des de la intervenció del Popular, Liberbank ha perdut gairebé 385 milions de capitalització.

L' Autoritat Europea de Mercats de Valors (ESMA) ha emès una nota aquest dilluns en què qualifica com "apropiada i proporcionada" la decisió de la CNMV de prohibir les vendes i posicions a curt termini sobre Liberbank.