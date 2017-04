La Caixa es mantindria com a soci de referència en la fusió entre Atlantia i Abertis

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aixecar ahir al matí la suspensió de la negociació de les accions d’Abertis. La companyia catalana va tornar als mercats després d’admetre que Atlantia es plantejava llançar-li una oferta pública d’adquisició. Però després de la forta pujada de dimarts, de més del 6%, ahir l’acció d’Abertis va caure un 3,07%.

La interpretació de la caiguda, segons fonts financeres, és que els inversors creuen que, si hi ha una oferta, serà amistosa, no una opa hostil. De fet, ahir, passada la mitjanit, Abertis va notificar a la CNMV que directius de la companyia s’havien reunit amb directius d’Atlantia per analitzar diferents opcions, entre les quals que la companyia italiana llancés una opa sobre la catalana.

No obstant, els contactes són molt preliminars i no hi ha cap oferta ni valoració concreta. Fonts financeres catalanes explicaven ahir que la Fundació Bancària La Caixa, a través del hòlding de participades Criteria, podria mantenir-se com un dels socis de referència en la companyia resultant d’una unió entre Atlantia i Abertis. Criteria és el primer accionista d’Abertis, amb un 22,3% del capital, mentre que la família Benetton és el primer accionista d’Atlantis, amb poc més del 30% del capital.

Mantenint-se com a accionista de la resultant, La Caixa faria una operació similar a la que va fer quan va vendre Agbar a la francesa Suez. La Caixa va deixar de ser soci de referència de la companyia d’aigües quan el 2014 va vendre el seu 24,14% a Suez per 298 milions, però es va convertir en un dels socis de referència de Suez, amb una participació del 7%.

En el cas d’Atlantia i Abertis, La Caixa deixaria de ser el primer soci d’una empresa de l’Íbex-35, per passar a ser el segon soci d’un líder multinacional de concessions d’autopistes i aeroports.

Cites amb els accionistes

Mentre Abertis espera el següent pas d’Atlantia, la companyia italiana es prepara per a la seva cita amb els accionistes demà divendres, quan està prevista la junta general de la companyia a Roma.

Abertis, per la seva banda, té prevista una reunió del consell d’administració el dimarts 25 per aprovar els comptes del primer trimestre, que l’endemà, el 26, els directius de la companya explicaran als analistes de borsa.