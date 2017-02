CaixaBank es fa finalment amb el BPI portuguès en aconseguir controlar el 85% del capital

CaixaBank ha aconseguit fer-se amb el control del BPI després de tancar l'oferta pública d'adquisició (OPA) d'accions amb una acceptació del 71,59% de les accions a les que anava destinada, amb la qual cosa assoleix un 84,52% del banc portuguès, segons ha informat el banc català a la Comissió de Valors Mobiliaris de Portugal, el supervisor de la borsa de Portugal. En l'opa CaixaBank ha comprat 568 milions d'accions per 644,5milions d'euros.

Amb el resultat de l'opa es tanca un llarg procés en el que el CaixaBank ha estat lluitant per fer-se amb el control de BPI, que s'ha vist allargat, entre altres motius, per la llarga negociació amb la magnat d'Angola Isabel dos Santos, que era la segona accionista de l'entitat.

CaixaBank doblega Dos Santos i ja controla el BPIEl passat més de setembre, en una junta d'accionistes, Isabel dos Santos, segona accionista de l'entitat de la qual el banc català era fins llavors el primer soci amb un 45,2% dels títols, va accedir a fer un pas al costat.

L'abstenció de Dos Santos a la junta va permetre que s'aprovés anul·lar la limitació del dret de vot que llastava la gestió de CaixaBank a BPI, on només podia votar amb un 20% i on en la pràctica manava la multimilionària angolesa.

Aquest pas era la condició necessària perquè CaixaBank llancés la opa. El canvi de posicionament de Dos Santos va arribar després que BPIva accedir a cedir el control de l'angolès BFA a una societat controlada per la controvertida empresària.

CaixaBank ja va intentar sense èxit fer aquest pas el 2015. BPI és el cinquè banc portuguès, amb uns actius de quasi 32.000 milions d'euros, uns recursos de clients gestionats de més de 27.800 milions i que va obtenir un benefici net de 147 milions d'euros.

Control efectiu de CaixaBank

Pendent de l'autorització de les autoritats i supervisor, el desembarcament de CaixaBank comportarà també canvis a la cúpula del banc portuguès, malgrat que, segons ha dit el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, mantindrà la seva marca a Portugal i continuarà cotitzant a la borsa portuguesa.

La data clau per als canvis serà la junta general del proper 26 d'abril, quan el fins ara president Artur Santos Silva, deixarà el càrrec, i l'actual conseller delegat (a Portugal president de la comissió executiva), Fernando Ulrich, passarà a ser el president.

L'home fort del banc i conseller delegat serà Pablo Forero, directiu de CaixaBank que ha liderat el desembarcament del banc català a l'entitat portuguesa. L'actual conseller delegat de BPI, Fernando Ulrich, ha justificat el canvi assegurant que per la nova etapa calia el " lideratge d'algú de CaixaBank". "Jo no podia ser el protagonista de la transposició a BPI de tot el que aporta CaixaBank", ha dit Ulrich.

La presa de control de CaixaBank ha suposat la sortida dels accionistes de referència de BPI, com Santoro, i el 15% que no controla el banc català queda a mans de Allianz -com a segon accionista de l'entitat-,i accionistes minoritaris.

En aquest sentit, el president de BPI i fundador del banc ha reconegut que els accionistes portuguesos no havien anat a les successives ampliacions de capital i, per tant, els fons els van aportar accionistes estrangers. Artur Santos ha destacat "el que interessa és que el banc tingui futur".

L'operació tindrà encara alguns cost més per CaixaBank, ja que per millorar els ràtios de solvència BPI farà una emissió de deute subordinat d'uns 225 milions d'euros, que CaixaBank està disposat a subscriure, segons ha admès Gortázar.

Gortázar, que ha destacat que aquesta operació és la primera en la que CaixaBank pren el control d'una entitat fora d'Espanya, ha reconegut que hi haurà ajustos de personal que podrien afectar al voltant de 900 empleats, però ha indicat que es faran amb acords individuals.

Participació a Angola i Novo Banco

Respecte a la possibilitat de que CaixaBank, ara que ha aconseguit BPI, intenti la compra de Novo Banco (el banc sorgit de l'escissió de l'Espitito Santo), el conseller delegat de CaixaBank ha dit que els esforços se centraran ara "única i exclusivament" en el BPI.

I respecte a la participació del 48% que BPI té al BFA d'Angola, Gortázar ha dit que les indicacions del Banc Central Europeu (BCE) per reduir aquesta participació no són vinculants, sinó que "suggereix que reduïm aquesta participació", i ha afegit s'ha de parlar el tema amb el soci d'Angola.