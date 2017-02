CaixaBank guanya 1.047 milions el 2016, un 28,6% més

CaixaBank ha obtingut el 2016 un benefici net de 1.047 milions d'euros, un 28,6 % més que l'any anterior, segons ha informat aquest dijous l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest resultat es recolza en la millora dels ingressos, la reducció de les despeses i els menors extraordinaris, i supera els 1.000 milions de guanys per primer cop des del 2011.

El banc català ha reduït en aquest període la seva ràtio de morositat fins al 6,9 %, dues dècimes menys que fa un any, i ha realitzat provisions per valor de més de 1.000 milions d'euros. L'entitat ha registrat en el quart trimestre una provisió addicional de 110 milions d'euros per fer front a possibles reclamacions per les clàusules terra, que el propi banc va retirar l'octubre del 2015.

Aquesta dotació se suma als 515 milions que ja havia reservat per a aquest fi el 2015, fet que situa l'import global de provisions per les clàusules terra en 625 milions. Aquesta xifra és la meitat de l'impacte total que tindria per al banc, segons les seves estimacions, la devolució total d'aquestes clàusules als seus clients amb caràcter retroactiu.

Segons l'entitat, el benefici obtingut el 2016 s'explica per la millora en l'evolució dels ingressos i les despeses recurrents, que ha permès que el marge brut es mantingui estable en 7.827 milions i el marge d'explotació creixi un 15,3 %, fins a 3.711 milions. D'altra banda, el marge d'interessos va disminuir un 4,5 % el 2016, fins als 4.157 milions d'euros, mentre que els ingressos per comissions van caure un 1,2 % fins als 2.090 milions.

Caixabank manté també ha destacat el seu lideratge en banca en línia a Espanya, amb 5,3 milions de clients, i en mitjans de pagament, amb 15,2 milions de targetes en circulació.