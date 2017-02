CaixaBank torna a guanyar 1.000 M€

Cinc anys després, CaixaBank torna a superar els 1.000 milions d’euros de benefici net. L’any 2011, quan encara era una caixa d’estalvis, va obtenir uns beneficis de 1.053 milions d’euros, i el 2016 CaixaBank va tancar amb un benefici net de 1.047 milions, un 29% més que l’any anterior. Entremig, la crisi financera i immobiliària va fer caure els guanys fins a un mínim de 230 milions d’euros el 2012, una xifra que ha anat creixent els anys següents.

La crisi ha sigut llarga i dura. Ahir el conseller delegat del banc català, Gonzalo Gortázar, va fer l’estimació del cost directe que han tingut aquests anys per a l’entitat: més de 4.500 milions, dels quals uns 3.000 corresponen a les aportacions que s’han fet al Fons de Garantia de Dipòsits, uns 1.000 milions al cost de les preferents heretades de Banca Cívica, i uns 600 milions que l’entitat va aportar a la Sareb (el banc dolent ).

Però malgrat les dificultats, CaixaBank ha aconseguit el lideratge de la banca a Espanya i, a diferència dels seus principals competidors, aconsegueix a l’Estat el gruix dels seus beneficis. El BBVA i el Santander, per exemple, veuen com el seu negoci a Espanya castiga els seus resultats i com és el negoci exterior el que els millora el resultat final. Així, al Santander, dels 6.204 milions que va guanyar el 2016, una sisena part correspon als guanys a Espanya, un xifra que va créixer un 4% i que contrasta amb el quasi 29% d’increment de CaixaBank. En el cas del BBVA, el llast del negoci a Espanya encara es nota més. L’entitat que presideix Francisco González va guanyar l’any passat 3.475 milions, un 32% més, però Espanya només va aportar 316 milions al benefici. El resultat del BBVA a Espanya el 2016 va caure un 46%.

El conseller delegat de CaixaBank va explicar les claus de la millora del benefici de l’entitat catalana malgrat admetre que els tipus d’interès baixos dificulten el negoci bancari (“L’Euríbor negatiu ens fa molt de mal al compte de resultats”, va reconèixer). Segons va dir, la millora es deu en gran part a l’augment de la quota de mercat, especialment en els negocis bancaris que no es veuen tan afectats pels tipus d’interès, com són les assegurances i el negoci de les targetes de crèdit.

CaixaBank ja té com a clients quasi un 30% dels espanyols de més de 18 anys, i ha augmentat la quota de mercat en nòmines, fons d’inversió, plans i fons de pensions i assegurances.

Un altre factor que ha ajudat a millorar els resultats ha sigut la reducció del pes del totxo. La neteja de crèdits dubtosos i la menor adjudicació d’actius immobiliaris (-14%) han permès alliberar dotacions per insolvències. Les pèrdues per deteriorament d’actius s’han reduït un 57,5%, fins als 1.069 milions. De fet, la cartera d’actius adjudicats disponibles per a la venda és de 6.256 milions, 1.003 milions menys que un any abans. La filial que gestiona els actius, Building Center, ha venut i llogat durant l’any per un valor total de més de 1.800 milions d’euros.

Menys morositat

El descens de la morositat també ha fet millorar els resultats. El 2016 la ràtio ha baixat un punt percentual fins al 6,9%, i els saldos dubtosos han disminuït en 2.346 milions.

CaixaBank vol agilitar la devolució de les clàusules terra. Ha destinat un equip de 130 persones per revisar els casos un per un. CaixaBank va heretar aquestes clàusules, segons Gortázar, de les entitats que han anat comprant, perquè La Caixa no en feia. L’entitat estima que si hagués de tornar totes les clàusules terra li costaria 1.250 milions, però només ha reservat 650 milions en forma de provisions perquè considera que no les haurà de retornar totes.

El criteri, va explicar ahir el conseller delegat, serà la devolució immediata en els casos que es demostri que hi va haver clàusules abusives i poc transparents. Per supervisar-ho, va indicar, s’ha encarregat un dictamen a un expert independent. El banc català s’ha centrat ara a completar l’oferta d’adquisició (opa) del BPI portuguès, per passar de ser el líder de la banca espanyola a ser el líder financer ibèric.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, que va qualificar l’exercici del 2016 de “positiu”, va destacar com a reptes de l’entitat la reducció de les despeses d’explotació, la innovació i la transformació digital. Gual va expressar el “desassossec i preocupació a Europa i l’Àsia” que han provocat les primeres ordres executives del nou president dels Estats Units, Donald Trump, malgrat que també creu que pot ajudar a posar fi als tipus d’interès baixos.