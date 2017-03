Calor i turisme, rècord cerveser

La terrassa d’un bar a mitja tarda i el clima mediterrani de quan s’acosta l’estiu. Entre aquests dos elements, un pont que els uneix. La cervesa és la beguda amb contingut alcohòlic que més es beu a Espanya i el seu consum va registrar el 2016 xifres rècord.

Durant l’últim any es van comercialitzar a l’estat espanyol fins a 34,4 milions d’hectolitres de cervesa. Aquesta xifra suposa un augment del 3,4% respecte de l’any passat, el creixement més accentuat dels últims deu anys. Són dades de l’informe que va publicar ahir Cerveceros de España, l’entitat que agrupa quasi tots els productors de cervesa espanyols.

La zona de la Península on es va vendre més cervesa va ser la que agrupa Andalusia i el sud d’Extremadura, amb una quota del 23,4% sobre el total. La segueixen les comunitats autònomes del centre, amb un 21,8%, i tanca el podi la regió que reuneix Catalunya, les Illes Balears i la meitat nord d’Aragó, amb un 20% de les vendes totals.

Cerveceros de España atribueix aquest augment a dos factors: la bona climatologia i les xifres rècord del turisme, que l’any passat va atreure 75 milions de visitants arreu del territori.

Malgrat l’augment en el consum i les vendes, Espanya és un dels països de la Unió Europea on el consum per càpita és més baix. Els espanyols consumeixen 46,4 litres de cervesa a l’any, lluny de la quantitat mitjana que es beu a Europa -70 litres a l’any per habitant-. Al capdavant d’aquest rànquing hi ha països com la República Txeca o Alemanya, amb 134 i 116 litres, respectivament.

L’hostaleria, la gran beneficiada

El consum de cervesa en l’hostaleria també va créixer el 2016, en aquest cas un 2% respecte de l’any anterior. De fet, “la cervesa és la beguda freda que es consumeix més en el sector de l’hostaleria”, assegurava ahir Emilio Gallego, secretari general de la Federació Espanyola d’Hostaleria.

El mateix informe indica que la cervesa pot arribar a suposar un 25% de la facturació total d’alguns establiments hostalers. En el cas de locals amb menys de deu treballadors, aquesta quota pot suposar fins al 40% de la facturació total.

Des de Cerveceros de España asseguren que la cervesa contribueix a la creació de més de 344.000 llocs de treball a l’estat espanyol, tant directes com indirectes. La majoria provenen del sector de l’hostaleria -90%-, mentre que la resta fa referència als treballadors dins les diferents empreses productores i als distribuïdors. En aquest sentit, Espanya se situa com el segon país de la UE on el sector genera més ocupació, només per darrere d’Alemanya.

Oposició patronal a l’impost als refrescos

L’Associació de Begudes Refrescants va emetre ahir un comunicat en què qualificava de “discriminatori” el nou impost sobre les begudes ensucrades previst als pressupostos que la Generalitat va aprovar dimecres.

Des de l’associació critiquen que l’impost “només afecta alguns productes, perquè contenen un ingredient que es troba també en altres aliments que no seran gravats”.

El sector argumenta que la finalitat d’aquest impost és purament recaptatòria perquè “està demostrat que els impostos sobre aliments i begudes no canvien hàbits ni resolen problemes de salut”.