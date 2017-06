Camisetas.info duplicarà l’espai de la seva fàbrica a Argentona

L’empresa de venda online de productes tèxtils personalitzats Camisetas.info doblarà al setembre l’espai disponible a la seva fàbrica a Argentona, al Maresme. La companyia ja ha emparaulat l’ampliació de 1.000 a 2.000 metres quadrats a través d’una nova nau per tenir més espai per al seu estoc i reorganitzar els laboratoris d’impressió. Segons explica a l’ARA el fundador de la companyia, Ángel Fernández, amb aquests canvis el negoci vol facturar 10 milions d’euros d’aquí cinc anys. El 2016 la companyia va tancar amb uns ingressos d’uns sis milions d’euros i assegura que el creixement anual es manté al voltant d’un 20%.

Camisetas.info va arrencar la seva trajectòria molt enfocada al tèxtil publicitari, però amb la crisi moltes empreses van retallar aquest tipus de màrqueting i la companyia va redreçar el seu negoci. De fet, fins al 2008 tenia botigues físiques en sis capitals de província, de les quals només en manté una a Barcelona i una altra a Madrid. Actualment, Fernández explica que l’empresa ha obert mercat amb nous tipus de clients, com ara clubs esportius, organitzacions sense ànim de lucre i universitats. Camisetas.info no produeix les peces de roba -que encarrega a proveïdors-, sinó que s’ocupa de la impressió dels estampats.

“Seguim sent una start-up amb l’experiència d’una pime”, assegura l’empresari. Camisetas.info té un equip d’unes 45 persones, que es divideix entre el departament comercial i el personal de fàbrica.

Desplegament a Alemanya i Holanda

La companyia fa cinc anys que va iniciar la seva etapa d’internacionalització, començant pel mercat francès, on Fernández té part dels seus orígens. Des d’aleshores Camisetas.info també ha obert el negoci a Bèlgica, Itàlia i el Regne Unit. Aquest 2017 la companyia ha avançat el seu desplegament europeu aterrant a Alemanya i Holanda.

De fet, Fernández assegura que actualment els mercats estrangers ja suposen al voltant del 40% de la facturació i el 2017 superaran la meitat dels ingressos. “A Espanya el mercat ja està més saturat i ens hi podem consolidar, però no hi ha tant marge per créixer”, explica l’empresari. En aquest sentit, en els pròxims mesos Camisetas.info també buscarà instal·lar-se a Àustria i Irlanda.