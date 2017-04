El Castor dispara un 256% el cost del deute del sector del gas

El deute acumulat del sector gasista espanyol pujava a 2.471 milions d’euros al tancament del 2016, una xifra un 66% superior a l’any anterior. D’aquest deute reconegut, 1.327 milions (53,7%) corresponien a la indemnització que l’Estat ha de pagar per la hibernació del magatzem de gas Castor, que va construir ACS, l’empresa que presideix Florentino Pérez, davant les costes de Vinaròs, i que no va entrar mai en funcionament després de provocar diversos moviments sísmics. De fet, el 2016 és el primer dels 30 anys en què s’ha de pagar aquest deute que es repercuteix en el rebut de tots els consumidors. El Castor ha disparat un 256% el cost de l’anualitat del deute del sector gasista, que ha passat de 34,7 milions el 2015 a 123,7 milions el 2016. I el 2017 encara creixerà més, fins als 199,9 milions (un 61%), segons l’informe publicat ahir per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

La indemnització total pactada pel Castor pujava a 1.350 milions i, després de la primera anualitat, ara queden pendents 1.327 milions d’euros. La resta del deute del sector del gas són 1.018 milions pel dèficit acumulat fins al 31 de desembre del 2014; 26,6 milions del desajustament temporal d’ingressos i despeses del 2015, i 98 milions pel laude arbitral internacional que va encarir el gas que entra pel gasoducte del Magrib.

Pel magatzem Castor, el 2016 es van reconèixer drets de cobrament per valor de 80,6 milions, dels quals més del 70% corresponen a interessos. Dins del deute del sistema gasístic, el Castor és el que surt financerament més car, ja que genera un interès anual del 4,26%, tal com va aprovar el govern de Mariano Rajoy per decret el 2014. En canvi, el dèficit acumulat fins al 2014 genera uns interessos del 1,1%, el laude del gas del Magrib d’un 1,2%, i el desajustament del sistema del 2015 del 0,8%. La mateixa CNMC recorda que “aquesta diferència en els tipus d’interès està relacionada, no obstant això, amb la diferent vida dels drets de cobrament”, que van dels 5 anys en el cas del desajustament del 2015 als 30 en el cas del Castor.