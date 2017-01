Catalá contradiu De Guindos i diu que els bancs no tenen "gent suficient" per tornar les clàusules terra en tres mesos

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha obert aquest dimecres un nou capítol en l'intricada recerca del mecanisme extrajudicial que el govern central vol posar a l'abast dels consumidors afectats per les clàusules terra. Catalá ha contradit el que manifestava ahir mateix el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que va assegurar que els afectats cobrarien en tres mesos de temps. Per Catalá, els bancs no tenen "gent suficient" per complir amb aquest termini.

Segons el titular de Justícia, les entitats haurien de fer front a 1,5 milions "hipotètics" expedients a través d'aquest mecanisme. " Els advocats podran ajudar potser els bancs a fer una tasca de mediació en la gestió d'expedients", va apuntar Catalá en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.

Això contradiu també les primeres informacions, que apuntaven que no hi hauria mediació de tercers i que serien les entitats les encarregades d'atendre els clients.

La previsió és que el consell de ministres analitzi i aprovi aquest divendres un decret llei amb el sistema "extrajudicial" i "gratuït" amb què els clients dels bancs puguin reclamar el que van pagar de més per culpa de la clàusula terra.

"No tots els litigis han d'acabar als tribunals", ha defensat Catalá, que ha assegurat que el govern farà el possible per agilitzar els casos de clàusules terra que acabin als jutjats.

Tot i que el ministre ha afirmat que els bancs es comprometen a no tornar menys diners als clients a través del mecanisme (la quantitat a pagar serà proposada per les entitats), "des del minut u" els clients poden anar als tribunals si no hi estan d'acord.