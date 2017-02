Catalana Occident guanya 324 milions el 2016, quasi el 10% més

El grup assegurador Catalana Occident va tancar el 2016 amb un benefici net de 324,5 milions d'euros, amb un increment del 9,6% respecte a l'any anterior, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la companyia controlada per la família Serra.

El volum de negoci del grup d'assegurances va arribar als 4.235,8 milions d'euros, xifra que és un 10,7% superior a l'any anterior, sobretot per l'impuls del negoci tradicional que realitza a través de les societats Catalana Occident, Plus Ultra, Bilbao, NorteHispana i Previsora Bilbaina.

Catalana Occident: secrets per viure 150 anysEl negoci d' assegurances tradicional van créixer un 18,4%, fins arribar a 2.547,3 milions d'euros, gràcies a l'augment del nombre de clients i per l'increment del preu de la prima mitjana, amb un resultat recurrent de 159 milions, un 16,5% superior a l'any anterior. Destaca la millora en el ram d'assegurances de decessos, on la companyia ja té un 5% de quota de mercat.

En quant a l'altra gran rama de negoci del grup, les assegurances de crèdit a través de les companyies Atradius Crédito y Caución y Atradius Re, el volum de negoci va arribar als 1.688,5 milions d'euros, amb un increment del 0,8%. Aquest creixement reduït es deu a la ralentització del comerç internacional. No obstant, aquesta rama de negoci va tenir un resultat recurrent de 186,5 milions, un 9,4% superior a l'any anterior.

L'asseguradora cotitzada catalana ha destacat l'equilibri en la seva cartera de negoci. El grup obté un 70,3% de la seva facturació a Espanya, on ocupa la sisena posició del rànquing assegurador en volum de primers. La resta del negoci prové de 50 estats diferents pel negoci d'assegurances de crèdit, on ocupa el segon lloc en el rànquing mundial.

El director general de la companyia, Francisco Arregui, ha destacat que els resultats del 2016 són el rècord de guanys de la companyia en un exercici i, no obstant això, s'ha reforçat el capital i la solvència.