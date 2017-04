Catalunya comptarà amb menys de 300 milions d'euros per a polítiques actives d'ocupació aquest 2017

Aquest any Catalunya rebrà 299 milions d'euros de l'Estat per a polítiques actives d'ocupació, 25 milions d'euros més que l'any anterior, però una quantitat molt insuficient segons la Generalitat que per veu del seu secretari general de Treball, Josep Ginesta, reivindica la necessitat que Catalunya compti amb "totes les competències en ocupació" si es volen tenir més recursos.

Aquest dimarts la ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, ha presidit la taula sectorial de Treball i Assumptes Laborals i ha repartit fins a 1.893,3 milions d'euros entre les diverses comunitats autònomes per a polítiques actives d'ocupació. A Catalunya, n'hi corresponen 299 milions, un 8% més que l'any anterior i és la segona comunitat autònoma que més en rebrà només per darrere d' Andalusia que compta amb un pressupost de 358 milions, un 3% menys que l'any anterior.

Tot i això, el secretari de Treball ha volgut recordar que aquesta xifra encara queda molt lluny dels 443 milions que es van rebre el 2011 i que a Catalunya en correspondrien molts més " perquè tenim un dels ràtios més eficients en gestió de les polítiques actives de les comunitats autònomes". Ginesta ha tornat a reivindicar que l'única solució "per atendre de manera integral i eficient a les persones que estan en situació d'atur a Catalunya" és comptar amb totes les competències en matèria d'ocupació. "Tan sols venim a Madrid per saber quants diners ens toquen", ha denunciat Ginesta.

D'altra banda, la taula sectorial també ha comunicat a les comunitats que aquest any Espanya comptarà amb 400 milions de fons europeus en garantia juvenil i han designat els participants de cada comunitat autònoma en la taula que ha de discutir la posada en marxa de l'anomenada "targeta social", una targeta amb les prestacions públiques per a cada espanyol que Báñez ha definit com "un dels projectes més importants de la legislatura".