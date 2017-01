Catalunya és la comunitat que més empreses va crear el 2016

Catalunya va ser la comunitat que més societats mercantils noves va registrar l'any passat, un lloc al podi que acostuma a disputar-se amb la Comunitat de Madrid. Segons l'última estadística mercantil del Col·legi de Registradors, la constitució de noves societats va créixer un 16,4% a Catalunya l'any 2016, fins a arribar a les 21.950. El ritme de creixement duplica el de la mitjana espanyola, que va repuntar un 7,8% respecte del 2015, fins a les 102.396 noves societats constituïdes. A més, segons aquesta mateixa estadística una de cada quatre noves societats registrades a Espanya va ser catalana.

Per al conjunt de l'Estat, aquest creixement suposa un fita després de la crisi, ja que per primera vegada des del 2008 se superen les 100.000. Tot i això Espanya encara queda lluny del rècord històric que va assolir el 2006, just abans que esclatés la bombolla, quan s'havia arribat a les 150.000. A Catalunya passa el mateix, ja que encara està lluny de les prop de 28.000 noves societats registrades el 2006, però recupera la xifra de les 20.000 que va perdre el 2008, quan en va crear poc més de 19.000, una xifra que va caure fins a les 15.000 el 2009.

La constitució de noves societats, doncs, va accelerar el ritme a tot l'Estat però aquest 2016 Catalunya va aconseguir registrar més societats que Madrid, quan l'any 2015 havia passat a la inversa. De fet, la comunitat de la capital de l'Estat, que és la segona que més en crea, no ha millorat les xifres respecte de l'any anterior i s'ha quedat estancada en les 20.060 societats; Catalunya, en canvi, en va registrar poc més de 18.850 el 2015. Val a dir, però, que el ritme de creixement de Catalunya no va ser el més accentuat, ja que autonomies com la Rioja (39%), Aragó (31%) o Cantàbria (25%) li van passar al davant. En total són 14 les comunitats que van aconseguir incrementar el registre de noves societats.

Un últim trimestre a la baixa

A més, el Col·legi de Registradors ressalta el fet que l'últim trimestre de l'any va ser pitjor que el conjunt de l'exercici. Mentre el còmput global va ser positiu per a tot l'Estat, els últims 3 mesos el registre de noves societats va caure un 4% més que en el mateix període del 2015, fet que trenca 6 mesos de pujades consecutives. Segons la directora del Servei de Coordinació de Registres Mercantils del Col·legi, Ana del Valle, la caiguda pot estar causada per "una situació conjuntural". Del Valle no s'atreveix a qualificar-ho de tendència fins que s'observi el comportament dels exercicis vinents. Al mateix temps, José Meléndez Pineda, director del Centre de Processos Estadístics del col·legi, assegurava que l'evolució és positiva i, de moment, "normal". Catalunya va ser una de les comunitats que també va patir aquesta davallada el tercer trimestre, tot i que no amb un descens gaire pronunciat. Les úniques que es van escapar de la caiguda l'últim trimestre van ser Galícia, les Illes Balears i Aragó.

Cal ressaltar també que allà on es creen més empreses també és on més se'n destrueixen perquè són les regions amb més dinamisme empresarial. Per això Catalunya també és la comunitat amb més extincions ( 6.427), seguida de Madrid (5.859) en el conjunt de l'any. Tot i això el Principat trenca la tendència del conjunt d'Espanya, que incrementa les extincions empresarials prop d'un 5%, mentre que a Catalunya es produeix un descens de gairebé un 7%. Per últim, el 2016 també va ser un bon any pel que fa al volum d'empreses que es declaren en concurs de creditors. En total la xifra va caure un 19,7% a tot l'Estat, més d'un 20% a Catalunya.