Catalunya és la comunitat on és més rendible llogar un pis per al propietari

Catalunya és la comunitat de l'Estat on posar un habitatge en lloguer és més rendible per a un propietari, una tendència que es mantindrà els pròxims mesos degut a la forta demanda, segons un estudi elaborat per Servihabitat.

Segons aquest estudi, la rendibilitat dels habitatges de lloguer a Espanya és del 5,4%, un percentatge que en el cas de Catalunya s'eleva al 5,9%. Després de Catalunya, les comunitats amb més rendibilitat són les Balears, amb un 5,6%, i Madrid, amb el mateix percentatge. On la rendibilitat és més baixa és a Galícia, on no arriba al 4%.

L'informe destaca que el preu del lloguer tancarà el primer semestre de l'any amb un augment d'entre el 4% i el 5%, i per als pròxims mesos i fins a final d'any, s'espera que continuï l'escalada amb un augment d'entre un 2,5% i un 5%.

Servihabitat preveu que els preus del lloguer seguiran pujant perquè hi ha una tendència a la disminució dels habitatges disponibles, a causa de la demanda de pisos de lloguer més gran, que s'ha produït arran de la situació econòmica, d'una banda, i dels canvis en la societat i les famílies, d'una l'altra.

Així, l'informe indica que hi ha una tendència a l'increment de la gent que viu de lloguer. Segons les dades de Servihabitat, un 21,8% de la població espanyola viu de lloguer, encara lluny de la mitjana de la Unió Europea, que és del 30,5%, però amb "un notable augment del 12,4% en menys de 10 anys".

Si es té en compte els espanyols que viuen de lloguer a preu de mercat -és a dir, excloent el lloguer social o les cessions de pisos-, els que viuen de lloguer han passat del 13% el 2005 al 17,3% el 2016.

Aquest impuls de l'opció de viure de lloguer és deguda en part als canvis econòmics, sobretot per l'evolució del mercat laboral, més insegur i amb més mobilitat geogràfica. A aquest factor s'hi suma també el fet que els joves tenen més dificultats per accedir als crèdits de compra d'habitatge.

Que el lloguer s'ha convertit en l'opció de vida dels joves ho constata el fet que quasi 3 de cada 4 llogaters tenen entre 26 i 35 anys, segons les dades de Servihabitat.

A més dels factors econòmics n'hi ha un altre de social, els nous models de família. Un 30% de les noves llars són unipersonals i un 17,5% de parelles sense fills, factors que ajuden també a l'impuls de l'opció del lloguer.

Segons l'estudi, el tipus de pis amb més demanda és en un edifici de veïns, de menys de 90 metres quadrats i construït abans del 1981. La forta demanda a Catalunya, i especialment a Barcelona, es reflecteix en el temps mitjà que es tarda a llogar un pis. La mitjana espanyola se situa en 2,13 mesos, mentre que a Catalunya només es tarda 1,68 mesos, el temps més petit entre totes les comunitats.

A més, l'oferta de pisos de lloguer disminueix. A Espanya hi ha 106.700 pisos de lloguer, un 7% menys que el setembre del 2016. A Catalunya són 14.200 habitatges, xifra que se situa en la part més baixa de l'Estat en la proporció de pisos de lloguer per cada 1.000 habitants.