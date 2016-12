Catalunya s'haurà d'esforçar més que la mitjana de les comunitats per complir l'objectiu de dèficit

Catalunya s'haurà d'esforçar més que la mitjana de comunitats autònomes per complir amb l'objectiu de dèficit del 0,6% fixat pel govern espanyol de cara al 2017. Així ho conclou l'informe de l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) presentat ahir a la reunió periòdica que mantenen els representats de les autonomies amb el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i en el qual insta el govern espanyol a incorporar objectius de dèficit diferenciats per comunitats en funció de les seves necessitats. Montoro ja va dir ahir que donava la benvinguda a aquesta proposta però que la posició del govern es mantenia en l'objectiu de dèficit comú.



Així doncs, l'Airef considera que l'establiment dels objectius homogenis per a totes les comunitats suposa un " risc" per a la desviació de les comunitats que han de fer més esforç. Per això aquest organisme recomana al govern que es tingui en compte la situació particular de cada comunitat autònoma, i també reclama que el ministeri d'Hisenda incorpori criteris mètrics clars per millorar l'eficiència d'aquest sistema. Segons l'Airef el govern espanyol no fa servir criteris científics per establir els objectius de dèficit.

La proposta de l'Airef

En aquest sentit, l'autoritat fiscal independent recorda que no és la seva competència presentar un objectiu de dèficit alternatiu i individualitzat per a cada comunitat, però sí que recomana tenir en compte variables com ara la regla de despesa o criteris d'equitat que considerin l'esforç fiscal fet fins ara. Segons aquesta última variable, Catalunya, juntament amb Múrcia i Extremadura, és una de les comunitats que més s'hauria d'esforçar (i per sobre de la mitjana). Tot i això, l'Airef també assenyala que des del 2007 Catalunya tampoc és de les comunitats que més s'ha esforçat, i, per això, ha d'intensificar més ara la seva consolidació fiscal.

A més, aquest organisme recomana al govern que incorpori dues variables més. D'una banda, el nivell amb què cada comunitat aplica les seves competències tributàries per pressionar més o menys a nivell impositiu els seus ciutadans. De l'altra, el que cada comunitat ingressa segons el sistema de finançament.



Un consell creat per no escoltar-lo



L'informe de l'Airef posa en evidència ja d'entrada la manca de predisposició a discutir amb les comunitats del ministeri d'Hisenda. Fonts de l'Airef assenyalen que no es dóna temps a les comunitats autònomes ni tan sols a discutir la proposta del govern espanyol, ja que la proposta es presenta als representants de cada comunitat al matí i es discuteix a les 16.00 h de la tarda al consell.

El procediment actual, en què la proposta es debat al matí i a les 16.00 h es debat al ple, ja indicia que no hi ha voluntat que la proposta inicial presentada pel ministeri pugui ser objecte de modificació. D'aquesta manera, les mateixes fonts assenyalen que el ministeri demostra que ni tan sols considera tenir en compte aquesta fixació, cosa que, al final, perjudica l'objectiu que les comunitats se sentin responsables de la fixació del seu objectiu de dèficit i resta autoritat al govern.