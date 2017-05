Catalunya encapçala el repunt de la producció industrial

L’índex que mesura el nivell de producció del sector de la indústria a Catalunya no registrava un nivell tan elevat des del 2008. Segons les dades que va fer públiques ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’índex de producció industrial (IPI) va superar els 119,2 punts, la xifra més elevada des de l’agost de fa nou anys, quan superava els 116. Aquesta recuperació arriba després de ser la comunitat que més va disparar la producció industrial el tercer mes de l’any, amb un repunt del 14% interanual.

Així doncs, mentre al conjunt de l’Estat la producció industrial va repuntar un 9% al març, Catalunya ho va fer cinc punts per sobre, superant fins i tot el País Basc i Múrcia, que va avançar un 13,5%. En global van ser 13 les comunitats espanyoles on aquest índex va avançar respecte del mateix mes de l’any anterior, amb Catalunya, Múrcia, el País Basc i el País Valencià entre les quatre primeres. Per contra, només va retrocedir en quatre: Castella i Lleó, Galícia, Astúries i la Rioja.

Al conjunt de l’Estat, malgrat que el repunt mensual va ser inferior que a Catalunya, també és el millor creixement registrat des del 2008 i suposa un retorn a l’índex registrat el 2011. Al març, a Espanya l’IPI va arribar als 107,4 punts mentre que fa sis anys superava els 109,7.

Impuls dels béns d’equip

A Catalunya, el repunt va venir principalment pels béns d’equip i els béns intermedis, mentre que l’energia o els béns de consum van créixer per sota de la mitjana. De fet, al conjunt de l’Estat tots els sectors van elevar la seva producció si es compara amb la del març anterior, amb l’excepció del de l’energia, que va retrocedir un 4,3%. A diferència de Catalunya, però, l’augment més destacat a escala espanyola va ser el dels béns de consum i no els d’equip.

Què mesura exactament aquest índex? L’índex de producció industrial és un indicador que mesura l’evolució mensual de l’activitat productiva de les diferents branques industrials, exclosa la construcció. Aquest índex relaciona la quantitat i la qualitat de la producció industrial d’aquests sectors i els desvincula del preu, i s’obté a partir d’una enquesta a més d’11.500 establiments.