Catalunya lidera la creació d'empreses al gener

Catalunya va ser, un cop més, la comunitat on es van crear més empreses el mes de gener. Concretament se'n van constituir 1.829, per davant d'altres comunitats com Madrid (1.757) i Andalusia (1.413). A la cua del rànquing hi ha La Rioja, on només es van crear 45 societats, Cantàbria (73) i Navarra (93).

Tot i això, al conjunt d'Espanya es van crear menys empreses que el gener de l'any passat. El nombre de noves societats mercantils va caure un 5,8% aquest gener respecte al mateix mes de 2016, fins a sumar 8.891 empreses. Paral·lelament, també hi va haver més tancaments: les dissolucions empresarials van augmentar un 14,8%, fins a les 3.464, segons les dades difoses aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per comunitats, allà on van tancar més empreses va ser a Madrid (947), Andalusia (520) i País Valenciana (292). Per contra, les comunitats autònomes amb menys societats mercantils dissoltes van ser la Rioja (13), Navarra (16) i Múrcia (39). De les 3.464 empreses que van tancar al gener d'aquest any, el 80,8% ho van fer voluntàriament, el 12% per fusió amb altres i el 7,2% restant per altres causes.

El sector amb més altes i baixes és el del comerç: el 23,7% de les societats creades i el 22% de les dissoltes pertany a aquesta activitat. Un altre 13,3% de les creacions correspon a la construcció, que al mateix temps també va donar de baixa un altre 18%. En termes absoluts, l'activitat amb major saldo net de societats mercantils creades al mes de gener va ser comerç, amb 1.339, que contrasta amb el sector d' agricultura i pesca, que presenta el menor saldo net, amb 177 societats creades el primer mes de l' any.

Per a la constitució de les 8.891 empreses creades al gener es van subscriure gairebé 809 milions d'euros, fet que suposa un augment del 47,2% respecte al mateix mes de 2016, mentre que el capital mitjà subscrit, que s'ha situat en 91.026 euros, es va incrementar un 56,3% en taxa anual.