Catalunya és la comunitat amb més pensionistes i el País Basc és on cobren més

Catalunya és la comunitat que té més pensionistes de tot Espanya -1,7 milions-, però queda lluny del rànquing dels més ben pagats. Els pensionistes que cobren més de mitjana a Espanya són els bascos: tenen una pensió mitjana de 1.143 euros mensuals, mentre que a Catalunya aquesta prestació es queda en els 956 euros.

Aquestes xifra representa que, de mitjana, els jubilats i pensionistes bascos cobren un 187 euros més que els catalans, 365 euros més que els gallecs i 377 més que els extremenys, que són els que cobren menys de tot l'Estat, segons les dades del ministeri d'Ocupació i Seguretat Social corresponents al mes de juliol.

Després dels bascos, els que tenen la pensió mitjana contributiva més elevada són els madrilenys, amb 1.088 euros; els asturians, amb 1.086, i els navarresos, amb una pensió mitjana de 1.057. Només aquestes quatre comunitats superen els mil euros de pensió al mes, ja que la mitjana de les pagues contributives per als més de nou milions i mig de beneficiaris de la Seguretat Social és de 921,10 euros i en onze de les disset autonomies la mitjana fins i tot se situa per sota d'aquesta xifra.

De fet, a Extremadura i Galícia (766 i 778 euros, respectivament) l'import no arriba ni tan sols als 800 euros. Lleugerament per sobre hi ha Múrcia (809,7 euros) i el País Valencià i Canàries, amb remuneracions idèntiques (848 euros). Si es mira per províncies, Ourense (670 euros) i Lugo (690 euros) són les úniques que no arriben a 700 euros al mes, seguides a una distància considerable d'Almeria (745), Càceres (756), Jaén (758 ) i Zamora (764).

Més pensionistes a Catalunya que a Andalusia

En xifres globals, Catalunya té el major nombre de pensionistes, amb 1,7 milions, comptant els beneficiaris de la paga per jubilació (1.091.306 persones) i de la d'incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars (prestacions a familiars que hagin conviscut i depès econòmicament de la persona morta).

Andalusia se situa immediatament després, amb 1.527.753 pensionistes en total, i Madrid, amb 1.126.147. Al País Basc, on les remuneracions són més altes, el nombre total de pensionistes no arriba a les 545.000 persones.