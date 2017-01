Catalunya trigarà cinc anys més en recuperar els llocs de feina perduts durant la crisi

L'economia catalana trigarà cinc anys més en recuperar tots els llocs de treball que es van destruir durant la crisi, segons els últims indicadors publicats per ManpowerGroup, sempre que no hi hagi cap factor de risc extern que alteri el creixement.

D'aquesta manera, si el ritme de creació d'ocupació es manté al voltant del 2%, amb uns 65.000 llocs nous cada any, el 2022 s'haurien recuperat els 3,6 milions de llocs que hi havia el tercer trimestre del 2007, segons l'estudi de ManpowerGroup dirigit per l'economista Josep Oliver.

En un escenari més optimista, si Catalunya manté el ritme previst per aquest any -quan s'espera que es creïn fins a 80.000 llocs de treball, un 2,5% més- la recuperació en termes d'ocupació es podria avançar un any, fins al 2021. "En termes ocupacionals, la crisi quedaria superada entre els anys 2021 i 2022", ha sentenciat Oliver. El professor de la UAB admet que les reformes severes que ha fet Espanya els últims anys han impulsat aquest repunt de l'ocupació. També hi han ajudat "les polítiques monetàries del Banc Central Europeu que han fet baixar l'euro", fet que ha incrementat la competitivitat d'algunes empreses, segons Oliver.

Aquesta és la principal conclusió de l'estudi però Oliver remarca que està supeditada al fet que no hi hagi cap altre factor extern que interrompi aquesta evolució: "Prou s'ha complicat ja l'escenari amb el Brèxit i l'elecció de Trump", admet l'economista en cap de l'estudi.

La indústria i la construcció, a la cua de la recuperació

L'informe també separa l'evolució per sectors. En aquest sentit, la indústria i la construcció són els dos sectors que més els està costat recuperar-se. Les empreses industrials encara estan un 25% per sota dels llocs de treball que tenien abans de la crisi, i la construcció queda un 57% per sota.

A l'altre plat de la balança hi ha els serveis, que a hores d'ara ja ha recuperat -i superat en un 4%- tot el volum d'ocupació que havia perdut durant la crisi (entre els anys 2007-2013). Catalunya doncs, tendeix a una tercialització de la seva economia: entre 2007 i 2016 el sector serveis ha guanyat més de 8 punts en la distribució de l'ocupació i ha passat del 65% al 75% del total.

El 2016, la creació d’ocupació de l’economia catalana ha crescut a un ritme del 3,4% i ha liderat el mercat laboral espanyol amb prop del 24% del creixement dels llocs de treball al conjunt de l’Estat. Tot i això, de mitjana, l'economia catalana encara ha de recuperar un 10% dels llocs de treball que tenia en funcionament abans de la crisi. L'economista Josep Oliver, però, és optimista: "Vam arribar a perdre un 19% de l'ocupació; no hi ha cap país avançat que hagi patit una davallada igual", recorda.

La Generalitat aigualeix aquest optimisme i ha volgut centrar el debat en la qualitat dels llocs que s'estan creant. El secretari de Treball, Josep Ginesta, ha insistit que cal ser responsables: "La qualitat dels llocs de feina no és la que esperàvem; la profunda crisi del mercat de treball no ens ha servit per treure determinats estigmes, com la temporalitat, que s'arrosseguen des dels anys vuitanta", ha lamentat Ginesta.

Treball destaca que l'augment de la temporalitat es nota sobretot en els contractes que el departament anomena 'intermitents', és a dir, els que duren menys d'un mes, de vegades setmanes o fins i tot dies. La problemàtica s'estén també a les empreses, que segons Ginesta "en molts casos no poden fer contractes més llargs perquè els seus propis proveïdors no els informen de la feina que els traslladaran; viuen setmana a setmana, cal estabilitzar aquesta demanda", conclou el secretari de Treball.