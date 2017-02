Cecot creu que l'Estat ha desviat 1.300 milions de fons de formació

La patronal catalana Cecot creu que el govern de l'Estat ha estat desviant diners de les cotitzacions per a la formació professional per a altres finalitats, possiblement la reducció del dèficit. La patronal que presideix Antoni Abad, en un comunicat, xifra en uns 1.300 milions d'euros la quantitat que no s'ha destinat a formació entre el 2014 i el 2016.

La denuncia la va tramitar aquesta patronal fa més d'un any a través del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que la va remetre a la defensora del poble espanyola, Soledad Becerril. Una denúncia que comptava amb el suport d'una desena d'associacions empresarials i del sindicat CCOO.

Segons Cecot, el govern de Mariano Rajoy ha caigut en contradiccions en les respostes que ha donat sobre aquest assumpte, per una banda a la defensora del poble i, per l'altra, al Congrés dels Diputats en respostes a preguntes parlamentàries.

Així, en el cas del 2015, el Ministeri d'Ocupació va contestar a la defensora del pobles que no es van gastar 273 milions d'euros dels fons de formació, i de l'import 33 milions es van aplicar a l'exercici del 2013. Segons la Cecot, el ministeri no va explicar quin ús s'ha fet dels 240 milions restants.

Però a més, en una resposta parlamentària, el mateix ministeri deia que els 2.047 milions pressupostats per a la formació el 2015 no es van gastar 448 milions, dels que només se'n van reanualitzar per al 2016 un total de 33 milions.

Segons Cecot, les quantitats no utilitzades pugen a 530 milions el 2016, que si se sumen a les quantitats no aplicades el 2015 i el 2014 donen una quantitat total d'uns 1.300 milions d'euros.

Aquests fons de formació surten de les aportacions del treballadors i les empreses -el 0,7% de la bases de cotització- i té un caràcter finalista, és a dir, el servei públic d'ocupació la d'utilitzar per a la formació professional dels treballadors.

Per això, el president de la Cecot, Antoni Abad, entén que si l'administració no destina tots aquests fons a la seva finalitat "al final ens haurem de plantejar l' eliminació de les quotes". A més, Cecot indica que en la gestió d'aquests fons no hi participen les patronals i sindicats, malgrat que la llei estableix "la participació dels agents socials en la governança del sistema".