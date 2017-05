Cellnex aterra a Suïssa amb l’adquisició de més de 2.200 torres

Cellnex Telecom segueix amb la seva estratègia d’expansió per Europa. L’empresa amb seu a Barcelona passarà ara a ser " el primer operador independent de serveis i infraestructures per a telecomunicacions mòbils a Suïssa", segons ha afirmat aquest dimecres el seu conseller delegat, Tobías Martínez.

La inversió total per adquirir Swiss Towers AG, la filial de l’operador de telecomunicacions suís Sunrise Communication International, ha arribat als 430 milions d’euros. L'operació s'ha fet a través d'un consorci que integren Cellnex (54%), la companyia d’assegurances Swiss Life Asset Managers (28%) i el fons d’inversió Deutsche Telekom Capital Partners (18%).

El compromís entre Cellnex i Swiss Towers AG s'estendrà un mínim de 20 anys, amb uns altres 20 ampliables en dos trams de 10 anys. El president de la companyia, Francisco Reynés, ha declarat que l'operació suposa la "consolidació" de la seva plataforma europea, on ja compten amb més de 23.000 emplaçaments.

Al marge de l’opa sobre Abertis

Cellnex està participada en un 34% per Abertis, que és el seu principal accionista. Davant la possible oferta pública d'adquisició (opa) sobre el gestor d’infraestructures per part d’Atlantia, Cellnex no té intenció d’aturar la seva estratègia de creixement. El mateix Francisco Reynés va assegurar al mes d’abril que la mateixa Abertis no s’havia fixat " cap horitzó de desinversió", i va afegir que el futur de Cellnex "no està lligat a ningú".

Durant aquests dos últims anys, l’empresa ha invertit més de 1.400 milions d’euros, que li han permès entrar fins a sis països d’Europa (Espanya, França, Itàlia, Holanda, Regne Unit i ara Suïssa). Precisament el Regne Unit era fins ara l'últim país on havia aterrat Cellnex. Al mes de setembre la firma va incorporar 540 antenes a la seva gestió en aquest país.

L’empresa va facturar més de 86 milions d’euros l’any 2016, un 53,18% més que l’any anterior. De cara al futur, Cellnex pretén desmuntar 2.000 torres el 2019 per evitar duplicitats i construir-ne 2.200 de noves fins al 2021. Seguir creixent en aquest sector suposarà grans beneficis, segons Cellnex. Tal com indica la mateixa empresa, s’esperen creixements interanuals del 45% en el mercat de les telecomunicacions.