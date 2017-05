Cellnex es dispara a borsa pels rumors de compra

L'acció de la companyia catalana d'infraestructures de comunicació Cellnex s'ha disparat a borsa aquest dimecres davant les informacions publicades que apunten a un interès per comprar-la per part d'alguns operadors nord-americans.

Cellnex, que forma part de l'Íbex-35, era el valor que més pujava, un 4,57% a les 13.30 h, i situava el valor de l'acció a 18,75 euros. Dimarts va tancar a 17,93 euros.

La companyia catalana té com a principals accionistes Abertis, amb un 34% del capital, i Criteria, el hòlding de La Caixa, que en té un 5% i que també és el màxim accionista d'Abertis.

Precisament la italiana Atlantia ha anunciat una oferta d'adquisició (opa) d'Abertis per un valor total de 16.300 milions d'euros, a 16,5 euros l'acció. Atlantia encara no ha presentat el fulletó de l'opa, però en la comunicació inicial a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) no aclaria quin seria el futur immediat de Cellnex.

Abertis: de comprar a ser compradaAl tenir Abertis un 34% de Cellnex, si Atlantia aconsegueix comprar Abertis es podria trobar amb l'obligació d'una opa sobrevinguda sobre Cellnex, perquè passaria a tenir més del 30% de l'empresa d'infraestructures de comunicació, amb la qual cosa una opció seria la venda de la participació d'Abertis a Cellnex.

Ahir l'agència Bloomberg apuntava l'interès del gegant de les comunicacions American Towers per Cellnex, malgrat que posposava qualsevol decisió a la finalització de l'opa d'Atlantia sobre Abertis. Aquest dimecres el diari 'Expansión' indica que hi ha mostres d'interès per comprar Cellnex per part de competidors del sector, com American Towers i Crown Castle.

Fonts de Cellnex han assegurat que no hi ha hagut contactes amb cap companyia per analitzar o plantejar una possible operació. Per la seva banda, Abertis, pendent del fulletó de l'opa d'Atlantia, té l'obligació de passivitat respecte a les seves participades des que Atlantia va anunciar l'opa.

L'acció de Cellnex ha viscut un autèntic ral·li alcista des que Atlantia va anunciar l'opa sobre Abertis, i en les dues últimes setmanes s'ha revaloritzat un 6%. No obstant, l'acció de la companyia de telecomunicacions ja duia una tendència a l'alça des de feia mesos. Cellnex va començar l'any cotitzant a 13,75 euros l'acció, mentre que fa un any estava a 14,50.

La cotització d'Abertis aquest dimarts també reaccionava positivament a aquestes informacions i escalava un 0,06 al migdia, moment en què cotitzava a 16,36 euros, lleugerament per sota del preu de l'oferta d'Atlantia, que és de 16,5 euros.