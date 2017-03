Celsa millora resultats malgrat la caiguda de vendes

El refinançament del deute de Celsa és una de les notícies més esperades del panorama empresarial català, tant pel volum en discussió -més de 2.500 milions d’euros- com per les dificultats que ha viscut el grup, desena empresa en facturació a Catalunya. En aquest context, l’empresa que presideix Francesc Rubiralta encara la fase final de la negociació amb la banca amb la bona notícia dels resultats de l’any passat.

Segons va informar ahir el grup siderúrgic, durant l’any va tenir un ebitda (resultat abans d’interessos, impostos i amortitzacions) de 288 milions d’euros, fet que segons l’empresa suposa un increment d’un 40% respecte al 2015. Aquesta magnitud és clau perquè, en les companyies amb problemes, és l’indicador que la banca mira per veure fins a quin punt poden seguir pagant el deute. L’ebitda de 288 milions, segons l’empresa, és superior al pressupostat al pla de negoci que es va presentar a la banca i triplica el del 2012.

Aquest ebitda es va aconseguir malgrat la caiguda de les vendes: Celsa ha passat de tenir una facturació de 3.599 milions el 2015 a facturar 3.386 milions l’any passat, un 6% menys. La dada s’explica per la caiguda de preus, ja que Celsa ha mantingut plana la seva producció, amb 6.988 milers de tones d’acer.

En un comunicat, Celsa va reivindicar que durant el 2016 va tornar a complir amb tots els seus compromisos amb la banca, un fet que li ha valgut rebre “noves mostres de confiança per part de la banca”. La siderúrgica va afegir que “té previst atendre el calendari ordinari de repagament del deute previst per a aquest 2017”.

Malgrat aquest optimisme, fonts del sector van recordar que la situació aritmètica és complicada: l’últim refinançament del deute preveia que aquest any Celsa havia de tornar 740 milions i 1.500 més el 2018. Aquestes xifres, inassolibles, van desencadenar la negociació actual per refinançar els terminis de pagament.

Escenari negociador

Celsa té sobre la taula la proposta de la banca creditora (entre la qual ja no figura el Santander) i ara ha de fer una contraproposta. Fonts de la companyia van explicar que les negociacions avancen en la bona direcció però que no hi haurà un acord imminent.

Segons va explicar l’empresa, aquests resultats han fet que la banca es comprometi a no demanar desinversions en filials estrangeres del grup com Celsa Nordic, una possibilitat que va avançar l’ARA. Els problemes del grup, la quarta empresa familiar de Catalunya, van néixer precisament amb la seva agressiva política d’adquisicions en els anys anteriors a la crisi.