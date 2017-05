Cilsa invertirà 200 milions fins al 2020 a la Zona d'Activitats Logístiques

Cilsa, la companyia públic-privada que explota la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) de Barcelona, invertirà 200 milions d'euros fins a l'any 2020 per a construir fins a 450.000 metres quadrats de naus logístiques, amb la qual cosa esgotarà la seva capacitat de creixement als terrenys de la ZAL.

Aquesta inversió es pagarà en part amb un crèdit de 75 milions d'euros que ha atorgat el Banc Europeu d'Inversions (BEI), dins del denominat Pla Juncker, que preveu mobilitzar, en tres anys, 315.000 milions d’euros addicionals en inversions privades i públiques, per impulsar el creixement i l'ocupació a la Unió Europea.

La resta de la inversió es pagarà amb els flux de caixa generats per Cilsa, que són uns 20 milions d'euros a l'any, i amb la capitalització per part dels socis principals socis de la companyia, el port de Barcelona i la socimi Merlin Properties, d'un crèdit participatiu de 20,5 milions d'euros, segons ha explicat aquest dimecres el director general de Cilsa, Alfonso Martínez. El crèdit del BEI és a 20 anys, amb 4 anys de carència, en el que només s'hauran de pagar els interessos.

Amb aquest projecte Cilsa esgotarà la totalitat del terreny que li queda per créixer. La idea és aixecar naus amb certificació Leed Gold, és a dir, el més sostenible i modernes possibles. La companyia creu que aquesta ampliació col·locarà encara més la ZAL com a principal pol logístic d'Europa, amb més d'un milió de metres quadrats en naus.

Actualment té una ocupació del 97% de la superfície disponible i considera que cal tenir més espai disponible, perquè cada cop hi ha més operadors, per exemple del comerç electrònic, que s'hi volen ubicar, en un moment en el que els lloguers logístics comencen a pujar, i a més, segons els director general, cal tenir més espai per fer front a les necessitats puntuals dels actuals ocupants, que ara no es poden afrontar per falta d'espai.

Segons Martínez, aquestes inversions augmentaran l'endeutament en números absoluts, però no en ràtio sobre el benefici brut operatiu (Ebitda), que anirà baixant, especialment cap a l'any 2020 i 2021 quan es comercialitzin les noves naus. El deute de la companyia el 2012 (122,1 milions d'euros) era de 6,67 vegades l'ebitda, però ara, un cop refinançat, s'ha rebaixat a 102 milions el 2016, 5,3 vegades l'ebitda. A més, amb les noves naus s'espera doblar l'ebitda en sis anys, i passar dels 20 milions actuals a 40 milions el 2022. Les naus està previst que es comencin a construir el 2018 i per entregar-les el 2019.

Resultats del 2016

Cilsa està participada en un 63% pel port de Barcelona, un 32% per Merlin Properties i un 5% per la societat estatal de participacions Sepes, però l'Estat sembla que es vol desfer d'aquesta participació, en la que Merlin estaria interessada. Per al president del port de Barcelona, Sixte Cambra, l'autoritat portuària i Merlin estan "plenament alineats en l'objectiu de convertir el port de Barcelona en un gran 'hub' logístic".

Saba fa calaix amb la venda del 32% de Cilsa a Merlín per 50 milionsDe la seva banda, el conseller delegat de Merlin, Ismael Clemente, ha expressat la intenció de la companyia de mantenir-se a llarg termini com a soci de Cilsa i ha posat l'empresa com a exemple de la col·laboració públic-privada. "Les empreses privades veiem amb prevenció les institucions públiques", ha dit, però s'ha mostrat sorprès pel bon funcionament de la companyia.

Cilsa va tancar el 2016 amb uns ingressos de 40,7 milions d'euros i un benefici net de 5,2 milions. La bona marxa fa pensar als seus gestors que podran repartir dividends als socis el 2019. Durant el 2016 la contractació va pujar a 162.000 metres quadrats, un 24% més respecte al 2015, i d'aquests 22.500 metres quadrats corresponen a nous contractes i 139.500 a contractes renovats.

La superfície total construïda de la ZAL és de 635.280 metres quadrats, dels quals Cilsa gestiona 403.000, i altres clients, com Damm o Marmedsa, els 232.000 restants, i la inversió de l'any passat va aconseguir els 16,9 milions, que es va destinar principalment a la nau de Carrefour, que s'inaugurarà el 22 de maig, i a una altra nau en construcció que es lliurarà a l'estiu a un client que Martínez no ha volgut desvetllar.

En concret, Cilsa ha invertit 12 milions d'euros en la nau de Carrefour, un magatzem de 18.200 metres quadrats destinat a congelats i refrigerats que permetrà distribuir més ràpidament als supermercats de la cadena, i la segona nau, de 'crossdocking' i de 16.900 quadrats, se situa a la parcel·la BZ2, a la ZAL Port-Ciutat, sobre 54.000 metres quadrats de superfície.

Actualment, Cilsa està negociant la construcció de 150.000 metres quadrats de contractes claus en mà amb clients internacionals del sector tèxtil, la gran distribució, transitaris i comerç electrònic.