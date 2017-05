Ciments Molins guanya el 33% més malgrat la depreciació de les monedes americanes

La companyia catalana Ciments Molins va tancar el primer trimestre amb un benefici net de 20,5 milions d'euros, xifra que és un 33% superior al mateix període de l'any anterior, segons ha comunicat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia cotitzada catalana ha aconseguit millorar el benefici malgrat l'impacte en els seus comptes de la depreciació de les principals monedes de l' Amèrica Llatina, especialment del pes mexicà. Sense aquest impacte, el benefici hauria crescut més del 41%.

Les vendes de ciment han augmentat el primer trimestre un 5% respecte al mateix període de l'any passat, amb increments en tots els mercats on la companyia opera excepte Tunísia i Bangla Desh. Les vendes de formigó, per la seva banda, han augmentat un 12%, amb creixements en tots el mercats on s'opera amb aquest producte.

Els ingressos de la companyia han superat els primers tres mesos de l'any els 194 milions d'euros, amb un creixement del 20,6%. La bona evolució ha permès rebaixar també l'endeutament un 1,6%, i ara se situa en 184,7 milions d'euros.

Destaca la recuperació de les vendes de ciment al mercat espanyol, que els darrers anys ha estat especialment deprimit a causa de la crisi immobiliària i de la construcció, i de la manca d'obra pública. Les vendes de la companyia a l'Estat han arribat als 59 milions d'euros, amb un increment de quasi el 20%. El benefici brut operatiu (Ebitda) de la companyia ha millorat un 27%, però a Espanya ho ha fet un 61%.