Coca-Cola European Partners guanya 549 milions el 2016, un 7% més

"Durant el 2016 hem integrat amb èxit els negocis de Coca-Cola European Partners, alhora que hem complert els nostres objectius de creixement per ingressos, resultats i beneficis diluïts per acció", ha afirmat el conseller delegat de la companyia, Damian Gammell. "Aquesta operació, completada fa tot just deu mesos, constitueix una plataforma millorada per al creixement, ja que diversifiquem i incrementem el valor del nostre 'portfolio', col·laborem amb els nostres clients per millorar i operem de manera més eficient, efectiva i local per aprofitar les oportunitats del mercat ", ha ressaltat.

La companyia també ha anunciat un dividend periòdic trimestral de 0,21 euros per acció, un 20% més alta, mentre confirma que manté les seves previsions sense canvis per aquest any.