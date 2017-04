Colau aportarà diners al Circuit de Catalunya fins al 2019

L’Ajuntament de Barcelona ha acordat les aportacions econòmiques al Circuit de Catalunya fins al 2019. En els propers tres anys, el consistori injectarà fins a 7 milions d'euros per garantir "la sostenibilitat actual de la instal·lació", que genera pèrdues cada any, segons ha explicat aquest dissabte en un comunicat. No obstant, el govern de Colau reduirà progressivament aquest finançament any a any.

Així doncs, aquest any les ajudes del consistori seran de 3 milions d'euros, mentre que el 2018 es reduiran a 2,5 milions i tornaran a minvar fins a 1,5 milions d'euros el 2019. El 2016 l'Ajuntament ja va retallar la seva aportació a la meitat respecte a l'anterior govern de Trias i va injectar al Circuit un total de 2 milions d'euros.

Segons l'Ajuntament, amb aquesta proposta de finançament vol mantenir "el compromís amb els alcaldes de la zona i amb la Generalitat de Catalunya" per contribuir a la viabilitat de les competicions esportives que es fan a Montmeló. Tot i així, el consistori ha recordat que cal trobar una fórmula perquè aquesta instal·lació s'autofinanci i deixi de dependre de fons públics, raó per la qual el govern de Colau retirarà progressivament les seves ajudes.

Emprenem: La ruïna de la Fórmula 1El tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha fet una crida a la Generalitat per trobar una via per substituir les aportacions de les diferents administracions per recursos propis. Per la seva part, el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, ha destacat la necessitat que el Govern "sigui capaç de trobar el finançament públic i privat necessari per a la viabilitat de la instal·lació”. En aquest sentit, ha recordat una fórmula que ja havia estudiat la Generalitat: per fer que el sector privat ajudi a sufragar el cost.

Com va avançar l'ARA l'octubre passat, la Generalitat ja va haver de tornar a rescatar el Circuit de Catalunya amb 7,5 milions d'euros, a través de l'empresa pública Avançsa. Aquests diners es van sumar a l’ampliació de 2,5 milions que Avançsa ja havia assumit el 2015. Segons el Govern, aquesta segona ampliació “ja estava prevista”, però no es va executar fins a l'octubre.

El Circuit de Catalunya va perdre 8,3 milions d’euros el 2015, segons les últimes dades dipositades al Registre Mercantil. A aquesta xifra cal sumar-hi els 7,2 milions perduts el 2014 i els 6,8 milions del 2013. En total, la instal·lació acumula 22 milions de números vermells en només tres anys, una suma que és cada cop més elevada.