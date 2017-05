Colonial es convertirà en una socimi per pagar menys impostos

La immobiliària catalana Colonial proposarà als seus accionistes convertir-se en una societat anònima cotitzada d'inversió en el mercat immobiliari, és a dir, una socimi. Aquest tipus d'empreses estan exemptes de pagar l'impost de societats i tenen beneficis molt alts (del 95%) pel que fa a l'impost de transmissions patrimonials. A canvi, estan obligades a cotitzar a la borsa -fet que les obliga a ser més transparents-, i han de repartir com a dividends el 80% del beneficis per rendes de lloguer i el 50% dels beneficis per venda d’actius, entre d'altres obligacions.

En un comunicat, la companyia catalana ha explicat que la mesura, adoptada pel consell d'administració, se sotmetrà a votació en la pròxima Junta General d'Accionistes prevista per al 29 de juny. Colonial sosté que convertir-se en socimi "no suposaria cap canvi en l'estratègia corporativa del grup ni en el pla de negoci" i que, per contra, faria que el benefici net i el flux de caixa s'incrementessin "significativament". Per això, la immobiliària presidida per Juan José Brugera, vol adoptar aquest règim amb efectes retroactius, a 1 de gener del 2017.

Socimis: oxigen per al sector immobiliari a base d’abaixar impostosColonial també destaca que ser una socimi tindria un impacte positiu de 72 milions en els fons propis de la companyia perquè permetria retrocedir provisions comptabilitzades l'any passat.

La companyia catalana també ressalta que, fent aquest pas, la taxa impositiva efectiva es reduiria fins al 0% i que, a més, Colonial podria seguir usant un "escut fiscal" per valor de més de 1.300 milions d'euros per estructurar operacions d'inversió o bé de desinversió. Un altre dels avantatges que al·lega la direcció de la companyia és que hi hauria més liquiditat de l'acció o bé més accés a capital.

D'altra banda, el consell d'administració de Colonial també ha acordat acceptar la renúncia presentada pel conseller Juan Villar-Mir de Fuentes, el 22 de maig. La direcció també ha assegurat que l'agència de qualificació creditícia Moody's li ha assignat una nota de Baa2, equivalent a un aprovat, amb perspectiva estable. El grup va guanyar gairebé 16 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 42% més que en el mateix període de l'any passat.