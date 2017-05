Colonial dispara un 42% el benefici el primer trimestre

La immobiliària cotitzada Colonial va tancar el primer trimestre amb un benefici net de 15,9 milions d'euros, un 42% més que el mateix període de l'any anterior, segons ha comunicat la companyia aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia dispara els guanys gràcies al bon comportament del mercat d'oficines en els tres mercats on és present -Barcelona, Madrid i París-, especialment el de Barcelona, on la manca de metres quadrats disponibles i la forta demanda pressionen els preus a l'alça.

Aposta de la família Puig pel totxo: compra la seva pròpia seu i entra a Colonial amb un 4,7%En aquest sentit, la companyia recorda que per al període 2017-2020 les principals consultores immobiliàries preveuen a Barcelona un augment mitjà de les rendes per sobre del 4%, situant la capital catalana com a tercera ciutat europea amb major creixement de les rendes.

Els ingressos per rendes de lloguer van pujar a 70 milions d'euros el primer trimestre, una xifra que és un 5% superior al mateix període de l'any anterior. D'aquest augment, les rendes comparables pugen un 4%, mentre que l'altre 1% es per les adquisicions de nous edificis.

Així, la companyia ha aconseguit renegociacions de lloguers que comporten un increment de les rendes del 16%. Però en el cas de Barcelona, els contractes renegociats han comportant un increment de les rendes del 19%. Entre aquests contractes renegociats a Barcelona hi ha els 11.000 metres quadrats que l' Ajuntament de Barcelona ocupa a la plaça de les Glòries. A Madrid, amb renegociació de contractes, Colonial ha aconseguit un augment de les rendes del 13%, mentre que a París, el primer mercat de la companyia, no hi ha hagut variació.

Segons la companyia, el fort creixement del benefici el primer trimestre s'atribueix al sòlid increment dels ingressos per lloguers, la reducció de la despesa financera per la gestió del balanç, i el major benefici aportat per la filial francesa, SFL, després de que Colonial hagi augmentat la seva participació del 53,1% al 58,5%.

Durant el trimestre, Colonial ha signat 30 operacions de lloguer, per un total de 47.538 metres quadrats, dels que 30.644 corresponen a la ciutat de Barcelona, 10.808 a Madrid i 6.086 a París. Uns contractes que en conjunt aportaran rendes anuals de 16 milions d'euros, dels que 6 milions els aportarà el mercat de Barcelona, 3 milions el de Madrid i 7 milions el de París.

No obstant, els preus més alts s'aconsegueixen a París, amb un lloguer màxim a l'edifici Cezanne Saint Honoré de 759 euros el metre quadrat l'any. Destaca també la bona ocupació que aconsegueix la companyia, del 95% de mitjana. L'ocupació més alta és a Barcelona, amb el 97%, mentre que a Madrid i a París se situa en el 95%.

A més de les renegociacions de lloguers, la companyia ha invertit en el que va d'any 16 milions d'euros en projectes de desenvolupament i reposicionament d'actius i, a més, ha accelerat les inversions, que pugen a quasi 400 milions d'inversió.

Entre els nous projectes destaca un edifici d'oficines que es construirà a la plaça Europa de l'Hospitalet, juntament amb la família Puig, la compra de la seu del grup Bertelsmann a la Travessera de Gràcia, així com la compra d'un edifici al passeig de la Castellana de Madrid i d'un altre a l'avinguda Emile Zola de París. Actualment, Colonial té una superfície de 132.947 metres quadrats entre nous projectes en desenvolupament i rehabilitacions en marxa.