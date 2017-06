Comença la vaga d'estibadors a tots els ports de l'Estat

Després que es trenquessin de nou les converses entre treballadors i patronal, els estibadors dels ports de tota Espanya comencen aquest dilluns les protestes en forma d'aturades que també continuaran dimecres i divendres d'aquesta setmana i s'allargaran seguint aquesta alternació fins el 23 de juny. Els treballadors intenten així pressionar un canvi d'actitud de la patronal (Anesco) que, segons denuncien, no els garanteix la subrogació total dels llocs de treball com sí que havia arribat a afirmar quan el 22 de maig es va arribar a un preacord.

Així doncs, el principal sindicat d'aquest col·lectiu, la Coordinadora de Treballadors del Mar, ha convocat aturades a tots els ports aquesta setmana. Tot i que afirmen que encara hi ha espai per a la negociació, la patronal ja va demanar la setmana passada al ministeri de Foment que intervingui en el conflicte davant la incapactitat de negociar.

Per la seva banda, Foment ha dicatat serveis mínims del 100% per al transport de mercaderies peribles i d'un mínim del 50% d'activitat per a la resta de mercaderies. Divendres passat, el ministre ja va afirmar que estaria pendent que es complissim aquests mínims.

La negociació col·lectiva, clau per a la pau als ports

Cal recordar que el govern de Mariano Rajoy va aconseguir convalidar al Congrés el decret de liberalització de l'estiba a instàncies de Brussel·les (que ha sancionat l'Estat per la manca de lliure competència del sector). Així, després de mesos de negociacions i d'un primer fracàs de l'executiu espanyol, que va veure com el Congrés li tombava la mesura, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va aconseguir tirar endavant la iniciativa. En part, gràcies al PDECat, que va introduir 5 modificacions al decret a canvi de la seva abstenció i, per tant, la convalidació efectiva del document.

Tot i això, el resultat final no convencia ningú i la prova és que els estibadors han tornat a fer servir la seva força per tornar a convocar aturades al sector després de no trobar-se amb l'actitud esperada per part de la patronal. De fet, la negociació col·lectiva és una de les claus per solucionar el problema i tornar a aconseguir la pau definitiva als ports. Alguns partits de l'oposició i els mateixos treballadors ja denunciaven que el decret aprovat pel govern espanyol deixava per a la negociació col·lectiva la resolució del conflicte (tot i que amb millors garanties), però no solucionava el problema bàsic: la garantia del 100% dels llocs de treball, com a mínim els primers 3 anys.

L'Estat va prometre prejubilacions i una liberalització esglaonada, però les condicions finals s'han de debatre amb detall en les converses que estan mantenint patronal i estibadors.