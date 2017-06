Competència assegura que el pacte PP-PNB perjudica Catalunya

L' Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que els nous peatges elèctrics pactats pel PP i el PNB en els pressupostos de l'Estat per al 2017 alteren la competència i són discriminatoris per a Catalunya.

L’acord PP-PNB té un sobrecost elèctric de 200 M€ per a CatalunyaEls pressupostos preveuen la supressió de la tarifa 6.1B, d'entre 30 kilovolts (kV) i 36 kV, i els clients d'aquesta tensió passen a la tarifa 6.2, que és molt més econòmica. La supressió del tram 6.1B beneficia les empreses basques, ja que la majoria tenen una tensió d'entre 30 i 36 kV, i passaran a pagar menys peatges, mentre que les empreses catalanes, que la majoria tenen una tensió d'entre 25 i 30 kV, pagaran molt més. Això, segons la patronal Cecot i altres organitzacions patronals catalanes, comportarà un sobrecost d'uns 200 milions d'euros per a les empreses catalanes.

Segons l'Acco, aquest acord polític que afecta els peatges elèctrics " altera indegudament la competència entre les empreses en funció de la tensió corresponent a les línies de distribució elèctrica establertes als respectius territoris". Per a Competència, l'acord "genera a la pràctica un clar desequilibri en favor dels operadors ubicats en aquells indrets on les línies de distribució elèctrica tenen una tensió superior".

Efectivament, la xarxa energètica instal·lada al País Basc compta amb tensions compreses entre els 30 i els 36 kV, mentre que a Catalunya són inferiors als 30 kV, indica l'Acco.

L'Autoritat de la Competència recorda que la desaparició de la tarifa 6.1B suposarà efectes diferents entre les empreses en funció del territori on estiguin implantades. De fet, recorda l'Acco, l’acord entre el govern espanyol i el PNB aprofundeix el desequilibri que ja existia, d'acord amb la regulació actual, en la mesura que ja es preveien peatges diferents en funció de si un operador es connectava a una xarxa de 25 a menys de 30 kV de tensió o entre 30 i 36 kV. Amb la reforma acordada, s’accentuaran les diferències entre l’energia que pagarien les empreses, assegura l'Acco, que recorda que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja va mostrar la seva contrarietat davant una rebaixa dels peatges als usuaris als quals s’aplicava el peatge 6.1B.

L’Acco remarca que aquestes diferències no responen en cap cas a la tipologia de les empreses d’un o altre territori, sinó a l’opció escollida en el seu moment per les empreses distribuïdores d’energia encarregades del desplegament de la xarxa elèctrica. Per tant, es tractaria d’una " discriminació territorial, que comportaria des de l’òptica de la competència un desequilibri més gran entre empreses en funció de la seva ubicació territorial".

Per això, l'Acco proposa que els peatges no s'estableixin en funció de la tensió de la xarxa, sinó de les necessitats de consum de les empreses, ja que la tensió "és un factor aliè als mèrits empresarials".