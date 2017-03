Competència acusa l'Estat d'afavorir els interessos de les grans empreses en comptes de regular l'economia col·laborativa

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) continua nedant a contra corrent. Aquest dilluns el president d'aquest organisme regulador, José María Marín Quemada, ha assegurat que si a l'administració espanyola li és "tan díficil" regular l'economia digital o col·laborativa és perquè " està més a prop dels interessos de les grans del sector que de les noves". Segons Quemada, el govern espanyol està pressionat pels lobis de sectors com el turístic o el del transport –ha dit fent referència als conflictes generats per companyies com Airbnb i Uber- i, tot i qualificar els interessos de "legítims" ha assegurat que n'hi ha molts i que el govern espanyol n'és més proper.

El posicionament favorable de la CNMC envers aquesta nova forma d'economia digital és conegut perquè l'organisme ja ha emès diversos informes en què insta l'executiu a regular el sector i afavorir les noves companyies perquè puguin operar amb normalitat. Tot i això, el president de la CNMC ha vingut a afirmar que les administracions públiques pateixen i, en certa manera, sucumbeixen a les pressions dels sectors més tradicionals (com els hotelers o els taxistes, de qui en són ben conegudes les protestes contra Uber a Barcelona).

En aquest sentit, però, Quemada ha volgut rebaixar una mica el to de la seva acusació quan ha puntualitzat que "la CNMC no ha de ser sensible a aquesta mena d'interessos ni pressions, en canvi el govern sí i per això és tan difícil". Quemada sí que ha sostingut que és necessari regular el sector i que les noves empreses, que han de ser vistes com una "oportunitat de negoci", han de pagar impostos i atendre's a les normatives laborals corresponents.

Preocupació per les pujades de la telefonia i la seva divisió

Però hores d'ara, la CNMC té diversos fronts oberts. A banda de la sanció històrica que l'organisme ha imposat aquest dilluns a Renfe, Quemada ha assegurat que veuen "amb preocupació" la fusió anunciada pel ministeri de Foment entre Renfe i Adif, com també la darrera pujada de preus de les operadores de telefonia, de les que ha assegurat que no haurien d'oferir més serveis sense consultar-ho als seus clients.

Per últim, sobre l'imminent desmembrament de la CNMC en diversos organismes, Quemada ha assegurat que acatarà la decisió del govern un cop s'hagi convertit en llei però ha lamentat que això provoqui la pèrdua de capacitat d'anàlisi del regulador.