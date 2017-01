Competència troba proves d'un càrtel de la banca sobre els tipus d'interès, segons 'Cinco Días'

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha trobat evidències que els quatre grans bancs espanyols van pactar el preu d'alguns productes derivats sobre els tipus d'interès, segons publica avui el diari 'Cinco Días'.

Segons aquest rotatiu, la Direcció de Competència hauria enviat als quatre grans bancs -Santander, CaixaBank, BBVA i Sabadell- un document acusant-los d'haver creat un càrtel en la contractació d'alguns productes derivats, concretament aquells "utilitzats com a instrument de cobertura de risc de préstecs sindicats", assegura el diari.

Un portaveu de Competència ha explicat a l'ARA que la instrucció del cas és secreta i per tant no poden facilitar cap informació al respecte. En canvi, fonts anònimes de l'organisme citades per 'Cinco Días' asseguren que la investigació de la CNMC suposa el tret de sortida d'un procés que ara exigirà als bancs que presentin al·legacions en el termini de les pròximes setmanes. Segons les mateixes informacions, les quatre entitats tenen fins a tres setmanes per desmentir la tesi de Competència: en funció dels arguments el supervisor arxivarà la causa o traslladar-la al consell per que instrueixi formalment el cas i, si cal, investigui i sancioni els bancs.

Segons 'Cinco Días' la investigació és fruit d'una denúncia feta per l'empresa Inversiones Empresariales Vapat. Aquesta companyia hauria denunciat, l'abril del 2016, un càrtel de preus al mercat dels 'swap', les assegurances perquè els eventuals clients es puguin protegir de les pujades en els tipus d'interès dels préstecs que contractin.