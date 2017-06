Competència obre un expedient a 25 empreses per repartir-se l'electrificació de l'AVE

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC) ha obert un expedient sancionador a 25 empreses per possibles pràctiques anticompetència en el repartiment de les licitacions per l'electrificació de la xarxa de l'AVE i la xarxa ferroviària convencional.

En concret, Competència carrega contra empreses com el fabricant de trens Alstom Transport i la seva matriu; la constructora de Florentino Pérez ACS i les seves filials CYMI i SEMI; Comsa i la seva filial d'instal·lacions; Inabensa i la seva matriu Abengoa; la multinacional espanyola Indra; les constructores Sacyr i OHL; el fabricant de components electrònics Siemens i la seva filial espanyola, o el grup d'enginyeria Isolux Corsan.

Així doncs, la CNMC explica que el juliol del 2016 va realitzar inspeccions a les seus d'Alstom Transport i Elecnor i que el gener d'aquest any va indagar a Cobra Instal·lacions i Serveis, SEMI, Electren i Siemens. En aquests registres, l'organisme ha observat indicis de pràctiques anticompetitives pel que fa al repartiment de les licitacions per a la construcció i el manteniment dels sistemes d'electrificació i els equips electromecànics de les xarxes ferroviàries.

A partir d'ara, Competència obrirà un període de 18 mesos per instruir aquest expedient i presentar la resolució per part del seu consell. Les conclusions també fixaran si les empreses investigades s'hauran d'enfrontar a una multa per possibles pràctiques anticompetitives.

Aquesta investigació s'emmarca en la batalla de Competència contra els càrtels de companyies per repartir-se contractes públics, una pràctica que, segons el regulador, "permet que les empreses que en formen part puguin beneficiar-se de l'exempció de pagar la multa, sempre que aportin elements de prova" perquè la CNMC els detecti.