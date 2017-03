Competència multa amb 75 milions Renfe i Deutsche Bahn

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb un total de 75,6 milions d'euros a Renfe, Deutsche Bahn i a diverses empreses ferroviàries dels dos grups per distorsionar la liberalització del transport de mercaderies per ferrocarril.

En concret, l'organisme presidit per José María Marín Quemada ha imposat aquesta multa per una infracció única i continuada dels articles 1 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC) i 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), consistent en acords i pràctiques concertades, restrictius de la competència pel seu efecte, per part de dues empreses del Grup Renfe (Renfe Operadora i Renfe Mercancías) i diverses empreses del Grup Deutsche Bahn (Transfesa, Transfesa Rail, PIF, Hispanauto, Semat, Dhib , DB ML i DB SR Deutschland).

Els operadors privats acusen Renfe de monopoliA això se suma una altra infracció única i continuada dels articles 2 de la LDC i 102 del TFUE, consistent en una discriminació comercial abusiva, almenys, a les empreses ferroviàries membres de l' Associació d'Empreses Ferroviàries Privades (AEFP), per part de Renfe Operadora i Renfe mercaderies, en la seva oferta de serveis de tracció ferroviària per al transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya, és a dir, el lloguer de màquines de tren.

El Grup Renfe i el Grup Deutsche Bahn han constituït i constitueixen respectivament el primer i segon operador de transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya per volum de facturació, i presenten conjuntament percentatges superiors al 80% del transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya. En el cas dels segments de l'automòbil i el siderúrgic les quotes s'eleven fins al 100%.

En el cas de la primera conducta sancionada, la CNMC ha acreditat que els diversos acords adoptats entre empreses del Grup Renfe (Renfe Operadora i Renfe Mercancias) i diverses empreses del Grup Deutsche Bahn (Transfesa, Transfesa Rail, PIF, Hispanauto, Semat, Dhib , DB ML i DB SR Deutschland) van tenir un efecte restrictiu de la competència.

Aquests grups, que teòricament haurien d'haver competit entre si, van mantenir l''statu quo' preexistent a la liberalització del sector de transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya.

Les empreses sancionades van crear una sèrie de vincles entre elles que els van permetre posicionar-se com clients i proveïdors privilegiats entre ells mateixos. Per exemple, en el lloguer de locomotores (equips de tracció), de campes (zones on s'emmagatzemen els vehicles per a la seva posterior càrrega en els trens de mercaderies) o en altres elements i activitats imprescindibles per a aquest tipus de transport.

Relacionat amb els acords anteriors, es va arribar a una situació en què l'únic competidor de Renfe que disposava de tracció (Transfesa, propietat del Grup Deutsche Bahn), les va subarrendar a la pròpia Renfe i a una altra empresa del Grup Deutsche Bahn (DB). D'aquesta manera, Renfe va quedar posicionada com l'única companyia amb capacitat de tracció pròpia en el mercat espanyol.

En el cas del Grup Deutsche Bahn (DB), primer operador de transport de mercaderies per ferrocarril a nivell europeu, no va emprar tracció pròpia en el transport internacional de mercaderies per ferrocarril amb origen o destinació Espanya, tot i comptar amb locomotores pròpies a Espanya (sota Transfesa Rail), sinó que va optar per cedir part de les mateixes a Grup Renfe, tot i aquest últim comptava amb locomotores pròpies més que suficients per cobrir les seves necessitats en els mercats afectats.

En el cas de segona conducta sancionada, la CNMC ha acreditat un abús de la posició del Grup Renfe (Renfe i Renfe Mercaderies), de manera que va discriminar comercialment a altres companyies ferroviàries; particularment als membres de l'Associació d'Empreses Ferroviàries Privades (AEFP).

Renfe presentarà recurs

Renfe ha reaccionat a l'anunci de la sanció assegurant que és " desproporcionada, injusta i inútil" i ha anunciat que presentarà un recurs a l'Audiència Nacional. Renfe considera desproporcionat multar amb 64,9 milions Renfer Mercancías, una empresa que factura 215 milions d'euros l'any.