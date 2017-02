Competència va posar multes per valor de 227 milions el 2016, menys de la meitat que l'any anterior

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar multes per un total de 227 milions d'euros durant el 2016, segons el balanç anual publicat per l'organisme que president José María Marín Quemada. La quantitat és menys de la meitat de les multes imposades el 2015, que van pujar a 549 milions.

En total la CNMC va dictar el 2016 nou resolucions sancionadores contra càrtels, tres per altres conductes restrictives de la competència i dues per altres incompliments. Del total de 227 milions en sancions una gran part, 218 milions (el 96%), tenen que veure amb els càrtels. La CNMC ha informat que va destapar diversos casos d'acords entre empreses per no competir entre elles, fixar preus, repartir-se el mercat o els client, o intercanvis il·lícits d'informació comercial sensible.

Competència multiplica per 10 les sancions el 2015

Contractació pública

La CNMC va intensificar el control de les pràctiques que poden restringir la competència en la contractació pública. Fruit d'aquest control es va imposar una multa de 130 milions d'euros a les empreses i els directius d'aquestes implicades en un càrtel en el negoci de bolquers per a adults.

Les empreses implicades actuaven concertadament des de l'any 1996 fins el gener del 2014. Segons Competència, el càrtel fixava el preu de venda dels bolquers per a adults que finança el sistema nacional de salut.

També en licitació pública, la CNMC va multar amb 5,64 milions d'euros a un càrtel format per empreses que subministren desviaments ferroviaris -el canvi d'agulles- en la construcció d'alguns trams d'alta velocitat (AVE). La infracció, segons Competència, la feien anant als concursos utilitzant fraudulentament la figura de la unió temporal d'empreses.

De fet la CNMC va crear un grup de treball específic per combatre el 'bid riggin o licitacions fraudulentes i acords restrictius de la competència en els concursos públics. Per evitar aquestes pràctiques, la CNMC ha impartit formació als responsables de contractació de les administracions públiques i va publicar una guia per difondre les eines per a la detecció d'ofertes fraudulentes.

Paper dels penedits

Competència ha destacat el bon funcionament del denominat programa de clemència, en els membres de càrtels que els denuncien poden veure reduïda i fins i tot suspesa la sanció que els hi corresponia. Durant el 2016 tres càrtels es van poder desarticular perquè alguna de les empreses implicades van acollir-se al programa de clemència.

A més, el 2016 Competència va començar a sancionar no només a empreses, sinó també a persones físiques, directius d'aquestes empreses, en els casos dels expedients dels bolquers per a adults, les contractacions ferroviàries i en el transport de monedes i bitllets. En total, les multes posades als directius van pujar a 147.150 euros.