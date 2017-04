Competència rebaixa fins a un 35% els preus majoristes de Telefónica

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha decidit rebaixar entre un 14% i un 35% els preus de l'oferta de referència de les línies llogades (ORLA, per les seves sigles en castellà) de Telefónica, segons ha informat aquest divendres l'organisme que presideix José María Marín Quemada.

Aquestes línies són les que Telefónica lloga a altres operadors perquè puguin donar serveis a grans clients i connectar amb les xarxes troncals els seus serveis mòbils de quarta generació.

La rebaixa es produeix per dos factors. D'una banda, la "significativa" reducció de costos d'aquestes línies per les millores tecnològiques i, d'altra banda, per la reducció dels preus minoristes per part de Telefónica. De fet, Competència ha demanat que com que els preus minoristes evolucionen de manera molt ràpida, la revisió dels preus per a les línies de lloguer es faci anualment.

Les conseqüències d'aquesta rebaixa de les línies de lloguer a tercers operadors han de tenir dos vessants, segons Competència. En primer lloc, han de comportar un abaratiment dels serveis per a les empreses, ja que les línies de lloguer o Orla són les que utilitzen els operadors alternatius per donar servei de qualitat i gran capacitat a les empreses.

Millora de la telefonia mòbil

Però d'altra banda, la rebaixa de preus majoristes també ha de comportar una baixada de preus de la telefonia mòbil 4G, ja que els operadors alternatius utilitzen les línies Orla per connectar els seus serveis de banda ampla mòbil a les xarxes troncals fixes.

Per tant, diu la CNMC, "les rebaixes proposades en els preus de l'Orla abaratiran els costos de desplegament de la xarxa mòbil 4G i fomentaran l'augment de la cobertura amb aquesta tecnologia".

A més de l'Orla, Competència planteja també rebaixes en les tarifes dels cables submarins que connecten les diferents illes Canàries i les Balears entre si, i Ceuta amb la Península. En aquest cas, la rebaixa proposada és de mitjana del 35,6%, cosa que permetrà que els operadors alternatius puguin oferir millors preus i més velocitat de banda ampla.

El comerç electrònic es dispara

D'altra banda, la CNMC ha informat que el comerç electrònic a Espanya va augmentar un 16,3% el tercer trimestre del 2016 en relació amb el mateix període de l'any anterior, fins arribar als 6.166,8 milions d'euros. Durant el tercer trimestre de l'any passat es van registrar 93 milions de transaccions, un 32,7% més que el mateix període del 2015. El màrqueting directe i els discos, llibres, premsa i papereria van liderar aquest mercats, amb un 8,2% i un 7,1% del total.

El comerç ‘on-line’ és cosa de gransDe les vendes, les webs de comerç electrònic espanyoles es van endur el 57,3% del total d'ingressos, mentre que el 42,7% restant són compres fetes a Espanya en webs de comerç electrònic de l'estranger. De fet, és un sector deficitari, ja que el saldo net (el que es compra a Espanya menys el que es compra a l'estranger) és negatiu en 1.650 milions d'euros.

Les compres des d'Espanya a l'exterior van pujar a 2.633 milions, un 25,2% més que el tercer trimestre de l'any anterior. Un 92,8% d'aquestes compres van ser a estats de la Unió Europea, i un 3,4% als Estats Units.



Les vendes de les plataformes espanyoles a l'exterior representen una facturació total de 983 milions d'euros, un 3,3% menys que el mateix trimestre del 2015. Tres de cada quatre compres que venen de l'estranger són d'estats membres de la Unió Europea.

Els ingressos del comerç electrònic dins d'Espanya –compres fetes a Espanya en webs espanyoles– han augmentat gairebé el 17%, fins als 2.550 milions d'euros. Més d'un terç (38%) correspon a compres del sector turístic, seguit dels espectacles artístics i esportius, amb un 7,3%.