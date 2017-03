Comsa va facturar 1.027 milions el 2016, un 18% menys, per la venda d'Aritex i CLD

Comsa Corporación va tancar l'any 2016 amb una facturació de 1.027 milions d'euros, segons ha informat aquest dijous la companyia. La xifra de vendes és un 18% inferior a la de l'any anterior, degut a que durant l'exercici es va culminar la venda de les participades Aritex i CLD, i per tant es va deixar de consolidar les vendes d'aquestes companyies en els comptes del grup.

Aquestes vendes de participades formen part de l'estratègia de la companyia de centrar-se en els negocis estratègics d'infraestructures i enginyeria. En aquest sentit, la companyia ha advertit que durant aquest any continuarà el procés de desinversió en els negocis no estratègic, donant entrada a socis majoritaris i capitalistes que en prenguin la majoria o venent totalment els actius que no es consideren estratègics.

L’agredolç aniversari de ComsaLes vendes de les filials i concessions no estratègics i la culminació del refinançament del grup a finals d'any han permès a Comsa reduir el 2016 un 34% el seu deute brut, en la línia marcada per en el pla estratègic per al període 2017-2020.

Aquest pla estratègic preveu concentrar-se en el negoci d'infraestructures i enginyeria -que inclou l'obra ferroviària, civil, edificació, instal·lacions i sistemes de manteniment i serveis- i en la internacionalització del negoci. Aquestes branques de negoci estratègiques van aportar 914 milions d'euros a la facturació, un 89% del total, i un 55% de les vendes es van generar a l'estranger (506 milions).

Dels 914 milions de facturació dels negocis estratègics, el d'infraestructures va aportar unes vendes de 672 milions d'euros, el d'enginyeria 164 milions, i el d'instal·lacions i serveis 75 milions d'euros.

A més, el negoci de concessions, que és dels que l'empresa vol desinvertir i que aglutina participacions en aparcaments, autopistes (com les de Cedinsa) o el metro de Màlaga, va aportar unes vendes de 23 milions d'euros; mentre que el negoci del transport ferroviari de mercaderies (Comsa Rail Transport és el primer operador privat d'Espanya) va facturar 35 milions.

La divisió de medi ambient, que tampoc es considera estratègica, va facturar 23 milions d'euros, mentre que la d' energies renovables, que també és a la venda, va facturar 16 milions. Una facturació igual va aconseguir la divisió de tecnologia.

Estratègia futura

L'estratègia futura del grup passa per seguir desinvertint en els negocis no estratègics, així com per l'aposta per la innovació i desenvolupament aplicades a la construcció i el manteniment de les infraestructures. En aquest sentit, la companyia ha desenvolupat un balast que redueix la degradació, el soroll i les vibracions provocades pel pas dels trens, o ha llançat una 'start up' amb solucions se sostenibilitat i eficiència en el consum energètic d'instal·lacions i edificis.

A més, segons ha destacat el president, Jordi Miarnau, s'ha fet una aposta per a l'ús del model BIM (Building Information Modelling) en la construcció i el 2017 es posarà en marxa una incubadora de productes i serveis dins la companyia per llançar propostes innovadores per al sector.

Miarnau destaca que "l'experiència centenària en l'àmbit ferroviari i l'especialització en obra civil i enginyeria són claus per consolidar-nos i convertir-nos en referents en els mercats internacionals on som presents". L'objectiu, assegura el president de la companyia, és augmentar la facturació internacional un 25% en aquests negocis estratègics.