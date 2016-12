Comsa tanca en l’últim moment el refinançament de 719 M€

El termini s’acabava el 31 de desembre i ahir, penúltim dia de l’any, Comsa Corporación aconseguia pactar amb els bancs el refinançament del deute de 719 milions d’euros. La companyia, participada en un 70% per la família Miarnau i un 30% per la família Sumarroca, va segellar l’acord de matinada amb un grup de vuit entitats: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, BBVA, Popular, Bankinter i Unicaja. L’empresa de construcció i enginyeria feia mesos que negociava amb els bancs aquest refinançament.

L’acord té com a base el pla estratègic de Comsa per al període 2017-2020. Un pla que preveu que la companyia se centri en els negocis d’infraestructura i enginyeria, i continuï amb les desinversions en altres negocis, com les concessions, el medi ambient, les energies renovables i les tecnològiques.

Segons l’acord de refinançament, aquestes desinversions han de permetre a la companyia ingressar més de 200 milions d’euros, que es destinaran a amortitzar deute. En aquests 200 milions de desinversions no es compten les ja fetes, com la venda de CLD i Aritex, les concessions de la línia 9 del metro de Barcelona i del metro lleuger de Madrid, o l’Hotel W de Barcelona. L’acord també preveu que els bancs, l’any 2021, puguin convertir 250 milions de deute en capital. En cas de fer-ho per la totalitat d’aquesta xifra, les entitats aconseguirien un 50% del capital de la companyia.

No obstant això, l’acord preveu que en cas que es faci aquesta operació els actuals accionistes, els Miarnau i els Sumarroca, tindrien una opció de compra sobre aquest 50% del capital durant aquell mateix any.

Concentració i internacionalització

El pacte per refinançar el deute preveu que Comsa se centrarà en els negocis d’infraestructures i enginyeria, especialment en l’àmbit ferroviari. Aquests negocis suposen actualment una facturació de 950 milions a l’any i s’espera que arribin als 1.400 milions l’any 2020. Per créixer, la companyia impulsarà la seva internacionalització, i el pla estratègic preveu que el negoci a l’estranger passi d’un 49% de les vendes el 2016 a un 70% el 2020. Comsa ha tingut l’assessorament de PwC i Cuatrecasas en la negociació amb els bancs d’aquest refinançament.