Comsa refinança 719 milions de deute amb 8 bancs al límit del venciment

Comsa Corporación, la companyia participada en un 70% per la família Miarnau i un 30% per la família Sumarroca, ha tancat aquest dijous el refinançament de 719 milions d'euros de deute bancari amb un grup de vuit entitats: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, BBVA, Popular, Bankinter i Unicaja.

La companyia de construcció i enginyeria feia mesos que negociava amb els bancs aquest refinançament, però no s'ha tancat l'acord final fins al penúltim dia feiner de l'any, al límit del venciment del deute.

L’agredolç aniversari de ComsaL'acord té com a base el pla estratègic de Comsa per al període 2017-2020. Aquest pla estratègic preveu que la companyia se centrarà en els negocis d'infraestructura i enginyeria, i continuarà amb les desinversions en altres negocis, com les concessions, el medi ambient, les energies renovables i les tecnològiques.

Segons l'acord de refinançament, aquestes desinversions han de permetre a la companyia ingressar més de 200 milions d'euros que es destinaran a amortitzar deute. En aquests 200 milions de desinversions no es compten les ja fetes, com la venda de CLD i Aritex, o les concessions de la línia 9 del metro de Barcelona i del metro lleuger de Madrid o de l'Hotel W de Barcelona.

Capitalització del deute

L'acord també preveu que els bancs, l'any 2021, puguin convertir un tram de 250 milions d'euros en capital. En cas de fer-ho per la totalitat d'aquesta xifra, les entitats aconseguirien un 50% del capital de la companyia.

No obstant això, l'acord preveu que en cas de fer-se aquesta conversió de deute en capital, els actuals accionistes, els Miarnau i els Sumarroca, tindrien una opció de compra sobre aquest 50% del capital durant l'any 2021.

Menys perímetre, concentració de negocis i internacionalització

El pacte per refinançar el deute preveu que Comsa se centrarà en els negocis d'infraestructures i enginyeria, especialment en l'àmbit ferroviari. Aquests negocis suposen actualment una facturació de 950 milions a l'any i s'espera que arribi als 1.400 milions l'any 2020.

Per créixer, la companyia impulsarà la seva internacionalització, i el pla estratègic preveu que el negoci a l'estranger passi d'un 49% de les vendes el 2016 a un 70% el 2020.

Comsa ha tingut l'assessorament de PwC i Cuatrecasas en la negociació amb els bancs d'aquest refinançament del deute bancari. La companyia factura actualment 1.265 milions d'euros anuals i té una plantilla superior a 8.000 persones amb presencia a 20 països.