Condemnats dos dels directius d'Eurobank quan va entrar en fallida

L' Audiència Nacional ha condemnat a dos dels acusats per la fallida d'Eurobank del Mediterráneo a penes de fins a dos anys de presó en considerar-los culpables d'un delicte continuat d'administració deslleial a l'entitat, que va fer fallida el 2003.

La secció segona de la sala penal els condemna, a més, a indemnitzar els accionistes amb 5,1 milions d'euros i absol altres onze acusats, en tant que destaca que l'expresident d'Eurobank, Eduardo de Pascual, no ha pogut ser jutjat en trobar en situació de rebel·lia.

En una sentència coneguda aquest dilluns, els magistrats apunten a De Pascual com a autor d'un delicte en el qual també van intervenir la seva sòcia Maria Vaqué Molás, i el gestor d'una de les mútues implicades en la sostracció d'actius de l'entitat, Manuel Vicente Fernández Nieto , ara condemnats a penes d'entre dos anys i tres mesos, i un any, un mes i quinze dies, respectivament.

Els fets investigats es remunten a 2003, quan el Banc d'Espanya va intervenir Eurobank després que el seu llavors president comuniqués el seu propòsit de renunciar a la llicència bancària.

Un mes més tard, un jutjat de Madrid va declarar la suspensió de pagaments, una fallida per la qual la Fiscalia Anticorrupció, 53 acusacions particulars i una associació de socis van interposar accions legals contra 14 persones per diversos delictes, dels quals la sala només s'aprecia acreditada l'administració deslleial per a dos dels jutjats.