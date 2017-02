El Congrés investigarà la crisi financera des de l'esclat de la bombolla

El Congrés dels Diputats investigarà la crisi financera i el rescat bancari. Després que el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) hagin sortit esquitxats pel cas de la sortida a borsa de Bankia, els diferents partits espanyols han pactat finalment la creació d'una comissió parlamentària que investigui tot aquest procés i que es constitueixi abans de dos mesos.

Quan es va saber la imputació de l'exgovernador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en aquest cas, diversos grups parlamentaris van anunciar la seva intenció de presentar la proposta de creació d'aquesta comissió però sense posar-se d'acord en la manera. De fet, alguns diputats ha manifestat el seu acord amb el PSOE i Podem d'investigar la crisi des del 2000 però han assegurat que el cas de Bankia té prou entitat per tenir una comissió pròpia. Per això, el text de l'acord inclou en un dels punts posar especial atenció en el cas de la sortida a borsa de BFA-Bankia.

PP: "No cal remuntar-se al segle XIX per investigar el rescat financer"

Tot i això, finalment els set grups parlamentaris han arribat a l'acord de crear aquesta comissió i en un període màxim de 60 dies com a molt tard. Segons el document de l'acord, l'objectiu d'aquesta comissió és "conèxier, analitzar i evaluar" les causes de la crisi financera i econòmica a Espanya, la bombolla immobiliària, les conseqüències del rescat i la gestió per part de les diverses institucions i dels organismes reguladors.

A banda, l'acord també explicita fixar l'antenció a millorar la transparència de cara als consumidors a l'hora de rebre productes financers igual que la seva protecció.

Tot i que no es concreta la data d'inici, el text acordat assenyala que "s'investigarà un període ampli" que anirà aproximadament des del 2000 fins al 2015-2016. El treball de la comissió durarà sis mesos, prorrogables per un acord de la mesa del Congrés prèvia. Finalment les conclusions d'aquesta comissió s'elevaran al ple del Congrés.