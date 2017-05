El Congrés debatrà renegociar l'acord entre Espanya i Rússia per sobrevolar Sibèria

La comissió d'afers exteriors del Congrés dels Diputats debatrà la renegociació del conveni bilateral signat el febrer del 2016 entre Espanya i Rússia que fixa que només una aerolínia pot sobrevolar l'espai aeri rus i només des de Madrid per anar a Tòquio o Xangai que ha avançat aquest dimecres aquest diari. ERC ha presentat aquest matí una proposició no de llei (PNL) tant a la comissió d'exteriors del Congrés dels Diputats com al ple del Parlament espanyol per debatre la renegociació d'aquest conveni que, als ulls d'aquest partit polític, posa "traves" que l'aeroport del Prat compti amb sortides de rutes transsiberianes.

Com que es tracta d'una proposició no de llei no és vinculant com a iniciativa legislativa, però es debatrà, com a mínim, en comissió després del tràmit corresponent. ERC argumenta que l'acord signat pel govern de Mariano Rajoy quan estava en funcions "suposa un obstacle per a la competitivitat de l'aeroport del Prat", ja que el partit català considera que el desenvolupament de les rutes aèries comercials entre el Prat i Àsia són "una peça estratègica per a la Generalitat de Catalunya i la consolidació de l'aeroport de català com un aeròdrom de rutes de llarg abast".

A més, segons ERC, aquest conveni " perpetua el privilegi i el monopoli d'Ibèria a l'hora d'operar aquestes rutes aèries comercials" i recorda que en la signatura del document només hi havia presents com a observadors per part espanyola representants d'Ibèria, mentre que per part russa n'hi havia de fins a cinc aerolínies i dos aeroports, tal com explica avui l'ARA i com es pot comprovar al document. [Consulta el conveni sencer aquí].

ERC acusa el govern en funcions de Mariano Rajoy de " servir l'interès particular d'Iberia i el seu monopoli en comptes d'apostar per la competitivitat i l'aeroport del Prat i el seu creixement".

D'altra banda, les reaccions tampoc s'han fet esperar al PDECat. L'eurodiputat Ramon Tremosa ha comunicat a través del seu compte de tuiter que "denunciarà el document" a la Comissió Europea, ja que el considera una "discriminació del PP a l'aeroport de Barcelona".

Demà denunciaré a la Comissió Europea adjuntant aquest document, via pregunta parlamentària escrita, discriminació del PP aeroport Barcelona https://t.co/OBvZnr9Vx4 — Ramon Tremosa (@ramontremosa) 30 de mayo de 2017

D'altra banda, anteriorment, després que l'ARA recollís les declaracions del conseller delegat de Norwegian Airlines, Bjorn Kjos, digués que està en mans dels polítics que l'aerolínia escandinava pugui operar aquesta ruta des de Barcelona, el PDECat va demanar explicacions al govern espanyol via preguntes parlamentàries.