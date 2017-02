El Constitucional anul·la les plusvàlues municipals quan s'hagi venut amb pèrdues

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucional diversos articles de la norma foral sobre l' Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com plusvàlua municipal perquè la cobren els ajuntaments) a Guipúscoa, en entendre que va contra el principi de capacitat econòmica tributar per aquest impost quan la venda de l'immoble s'ha realitzat amb pèrdues.

Així es pronuncia el TC davant la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Sant Sebastià en relació a aquests articles de la norma foral, que segons ha sentenciat l'alt tribunal són contraris al principi de capacitat econòmica contemplat en el article 31.1 de la constitució espanyola.

Els tribunals sentencien contra l'impost de les plusvàlues i 4 claus del diaLa resolució, de la qual ha estat ponent la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, ha estat adoptada pel ple del TC per unanimitat. Segons ha explicat el TC, la norma qüestionada estableix un impost sobre la plusvàlua dels terrenys de naturalesa urbana, impost que es reporta en el moment en què es produeix la venda del bé i que es calcula de forma objectiva a partir del seu valor cadastral i dels anys -entre un mínim d'un i un màxim de 20- durant els quals el propietari ha estat titular.

La sentència recorda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre els principis de l'article 31.1 de la Constitució espanyola i reitera que "en cap cas podrà el legislador establir un tribut tenint en compte actes o fets que no siguin exponents d'una riquesa real o potencial", com succeeix quan la venda de l'immoble es produeix sense obtenir cap guany o fins i tot amb pèrdues.

D'aquesta manera, precisa, "no podrà crear impostos que afectin aquells supòsits en què la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia".

El cas és que els ajuntaments tenen en aquest impost una important font d'ingressos. El què grava l'impost és l'augment del valor dels terrenys o immobles, però durant la crisi, probablement per primer cop a Espanya, els pisos han perdut valor. Segons un càlcul de BMO Advocats, entre 2009 i 2015 el preu dels pisos va caure un 15%, mentre que els ingressos globals a l'Estat per aquets impost van augmentar un 100%.

El TC assenyala en la sentència que la fórmula prevista a la norma per calcular l'impost provoca que s'hagi de pagar igualment en aquells supòsits en què el valor dels terrenys no s'ha incrementat o fins i tot ha disminuït, "una circumstància aquesta última no poc freqüent" com a conseqüència de la crisi econòmica.

La sentència considera que aquesta conseqüència " no té tota justificació raonable en la mesura que, en imposar als subjectes passius de l'impost l'obligació de suportar la mateixa càrrega tributària que correspon a les situacions d'increments derivats del pas del temps, s'estan sotmetent a tributació situacions de fet inexpressives de capacitat econòmica, el que contradiu frontalment el principi de capacitat econòmica que la Constitució garanteix".