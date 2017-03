Copisa s'adjudica obres per 170 milions d'euros a Romania

La constructora catalana Copisa ha signat un acord marc per a quatre ants (2017-2021) amb la petroliera romanesa OMV Petrom, per a construir i ampliat diversos camps de producció de productes refinats a Romania, per un tota de 170 milions d'euros, segons ha comunicat aquest dilluns la companyia de la família Cornadó.

El contacte inclou la construcció de vials i de places per a la perforació, equips de superfície i qualsevol construcció, equips i materials necessaris per l'execució i rehabilitació dels pous.

Les constructores busquen a fora el negoci per poder sobreviureCopisa i la seva filial romanesa Copisa Construtii SRL lideren ambun 70% un dels consorcis que s'ha adjudicar aquest contracte marc. Així, la constructora catalana suma a la seva cartera de clients a una de les principals companyies petrolieres, de gas natural i electricitat de l'Europa central i oriental.

OMV es una de les majors companyies industrials d'Àustria, que cotitza a la borsa, i té un 51,01% d'OMV Petrom. L'estat romanès en té un 20,64% i el fons local Fondul Proprietatea en té un 12,57%, mentre que el 15,79% cotitza a les borses de Bucarest i Londres.

Amb aquest contracte, Copisa es reforça a Romania, on va entrar el 2008. De fet aquest projecte és el segon contracte més important de la història de la companyia catalana, només per darrera d'una planta d'enriquiment mineral de Mauritània. Copisa va tancar l'any passat amb una xifra de negoci de 405 milions d'euros.