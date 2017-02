Costa Cruceros posa a Tarragona el seu segon port base a Catalunya

L’empresa líder en el sector dels creuers, Costa Cruceros, va anunciar ahir que Tarragona serà aquest 2017, per primer cop, port base d’un dels seus itineraris pel Mediterrani. Tarragona es converteix així en la segona ciutat catalana on aquesta empresa té seu permanent, després de Barcelona. Un vaixell de l’operadora italiana realitzarà 17 operacions amb sortida i tornada a Tarragona entre el 2 de juny i el 22 de setembre. L’itinerari sortirà de Tarragona i farà escales a Savona (prop de Gènova), Porto Torres (al nord de Sardenya), Menorca, Eivissa-Formentera i Palma, abans de finalitzar la ruta novament a Tarragona. La línia portarà a la ciutat uns 25.000 passatgers, que deixaran un impacte econòmic de 2,2 milions d’euros, segons les previsions de l’empresa. Més enllà de l’impacte sobre el teixit comercial de la ciutat, el territori intensificarà les excursions a atractius turístics com el monestir de Poblet o altres reclams de la zona per difuminar els efectes beneficiosos d’aquest tipus de turisme.

L’oferta de Tarragona com a destinació per a creueristes es focalitza en els mercats emissors europeus, molt especialment en el mercat italià. En aquest sentit, el nou complex temàtic de Port Aventura -que s’inaugurarà el 7 d’abril- servirà de reclam per als turistes italians. De fet, els passatgers de Costa Cruceros tindran a la seva disposició packs que inclouran entrades al parc temàtic de la Costa Daurada. “Atraurem nous mercats, i això és una gran oportunitat de negoci, però també és molt important que es parli de Tarragona a tot Europa”, va dir ahir Raffaele d’Ambrosio, director general de Costa Cruceros a Espanya i Portugal.

Aquest anunci permetrà que el Port de Tarragona rebi aquest 2017 al voltant de 40.000 creueristes i 40 vaixells, unes xifres que deixen molt lluny els 2.000 creueristes i els tres vaixells que es van registrar ara fa 5 anys. Aquest creixement exponencial arriba com a conseqüència de la nova estratègia de posicionament que la ciutat va començar en aquest sector l’any 2013. Es va crear una marca nova (Tarragona Cruise Port Costa Daurada) i una estratègia de diferenciació respecte a Barcelona i altres ports del Mediterrani, basada en els atractius propis del territori, com el patrimoni romà o l’enoturisme del Priorat.