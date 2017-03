Cottet factura un 3% més i estrena una òptica innovadora

Les botigues centenàries també aterren a l’era digital. El grup d’òptiques català Cottet, que va aterrar al Portal de l’Àngel de Barcelona el 1902, ha estrenat a l’avinguda Diagonal la seva òptica més innovadora. L’empresa va facturar prop de 25 milions d’euros l’any passat, xifra que suposa un creixement en superfície comparable (és a dir, sense tenir en compte les noves obertures) del 3%. La nova botiga de Cottet ha suposat una inversió per al grup de 700.000 euros -300.000 dels quals destinats a la reforma del local- i es convertirà en un banc de proves pel que fa a l’experiència del consumidor.

Per exemple, els clients podran provar diferents tipus de lents o vidres progressius a través d’unes ulleres de realitat virtual. Així, Cottet és la primera òptica europea que ofereix aquesta experiència als seus compradors. De fet, l’empresa catalana ja es va atrevir a graduar les fallides Google Glass a Espanya el 2014 abans que cap altra companyia. A més, l’espai de 280 metres quadrats deixa de distribuir els productes segons les marques i els classifica en funció de l’estil de vida, com ara els segments de casual, esportiu o de luxe.

“Som conscients que el comerç s’ha de transformar i adaptar a les noves tecnologies i volem liderar aquest canvi en el nostre sector”, va explicar a l’ARA el director general de l’empresa i quarta generació d’aquesta dinastia d’òptics, Javier Cottet. D’altra banda, la botiga incorpora el rol del personal shopper a l’establiment, un treballador format en estilisme que es dedica a assessorar el client perquè trobi les ulleres adients.

Empresa centenària

El 2017 Cottet preveu que les vendes arribaran als 27 milions d’euros. Pel que fa les obertures, la marca espera continuar al seu ritme actual i estrenar entre una i tres botigues durant l’any. Actualment la firma compta amb 48 punts de venda i un canal de comerç online, encara que Cottet reconeix que no representa un percentatge significatiu del total. Segons el seu director general, l’empresa s’ha recuperat de la davallada del consum provocada per la crisi i vol plantar cara als proveïdors d’ulleres (per exemple, Luxottica) que comencen a integrar tota la cadena de venda. Cottet dona feina a un total de 250 treballadors.